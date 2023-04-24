Ozan Tufan'a Liam Rosenior etkisi! İngiltere'de rekora koştu - Son Dakika
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Ozan Tufan'a Liam Rosenior etkisi! İngiltere'de rekora koştu

24.04.2023 12:12

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Liam Rosenior yönetiminde çıktığı 8 iç saha maçının 7'sinde kalesinde gol görmedi. Takıma oynattığı pas oyunuyla beğeni toplayan Rosenior, Ozan Tufan'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmasını sağladı. Milli futbolcu, bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 27 maçta 8 kez fileleri havalandırırken, kariyer rekorunu kırmış oldu.

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde bambaşka bir kimliğe büründü. İç sahada fırtınalar estiren İngiliz ekibinde Ozan Tufan, kariyer sezonunu yaşıyor.

İÇ SAHADA AMAN VERMİYORLAR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde iç sahada çıktığı 8 maçta 7 galibiyet aldı. Pasa dayalı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken İngiliz ekibinde Ozan Tufan'da performansıyla parladı.

OZAN TUFAN'DAN KARİYER REKORU

Ozan Tufan bu sezon Hull City ile ilk 11'de çıktığı 27 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Milli futbolcu böylece kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Tufan, Rosenior yönetimindeki Hull City'nin anahtar futbolcularından biri oldu.

Ozan Tufan yıllardır Liam Rosenior'u bekliyormuş! İngiltere'de rekor kırdı
Ozan Tufan yıllardır Liam Rosenior'u bekliyormuş! İngiltere'de rekor kırdı
Ozan Tufan yıllardır Liam Rosenior'u bekliyormuş! İngiltere'de rekor kırdı
Ozan Tufan yıllardır Liam Rosenior'u bekliyormuş! İngiltere'de rekor kırdı
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Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan'a Liam Rosenior etkisi! İngiltere'de rekora koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Tufan'a Liam Rosenior etkisi! İngiltere'de rekora koştu - Son Dakika
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