Ozan Tufan\'ın transferi iptal oldu

Trabzonspor'da gelecek sezon kadro planlamalarında ana rolde yer almayan Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
61 Saat'te yer alan habere göre; Ozan Tufan'ı transfer etmek isteyen Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova, Ozan Tufan transferinden çekildi. Haberde, Rus kulübünün 30 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemek istemediği ve bu nedenle transferden vazgeçtiği belirtildi. Bu gelişme sonrası milli oyununcunun geleceği belirsizliğini koruyor.
Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Ozan Tufan, bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
