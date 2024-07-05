Ozan Tufan: Trabzonspor'da olmaktan mutluyum - Son Dakika
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Ozan Tufan: Trabzonspor'da olmaktan mutluyum

Ozan Tufan: Trabzonspor\'da olmaktan mutluyum

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, potansiyeline ve yeteneklerine güvendiğini belirterek, böyle bir camiada bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Tufan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Macaristan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük bir camiada olduğunu ifade eden Tufan, Trabzonspor yöneticilerine teşekkür etti ve kendine olan güvenini dile getirdi. Ayrıca milli takımda tekrar forma giymek istediğini vurgulayan Tufan, takımda kamp öncesi transferin büyük bölümünün bitmesinin şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

05.07.2024 12:31
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Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, potansiyeline ve yeteneklerine güvendiğini belirterek, böyle bir camiada bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ozan Tufan, yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavililerin Hull City'den kadrosuna kattığı oyuncu, hedefleri bulunan bir takımda olduğunu belirterek, "Büyük takımda, büyük camiadayım. Çok mutluyum. Trabzon şehrine, yöneticilerine ve başkanımıza bana bu kulüpte oynama şansı verdikleri için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Ozan Tufan, büyük bir camiada olduğunu ifade ederek, "Potansiyelime ve yeteneklerime güveniyorum. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Trabzonspor yöneticilerine çok teşekkür ederim bana bu şansı verdikleri için. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum, yeteneklerime güveniyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Transferi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiğini aktaran Ozan Tufan, şunları kaydetti:

"Hocayla konuştuğumuzda bana senin 5-6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu için 'Ben 5-6 transfer yapıyormuşum gibi düşünüyorum.' dedi. Günümüz futbolunda bir oyuncunun birçok mevkide oynayabildiğini görüyoruz. Ben de o yeteneklere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum."

"Milli takım duygusunu yeniden tatmak istiyorum"

Ozan Tufan, milli takımda tekrar formayı giymek istediğini vurgulayarak, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaparak seçilmek istiyorum." dedi.

Takımda kamp öncesi transferin büyük bölümünün bitmesinin şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Ozan Tufan, "Transferlerin çoğunun bitmesi bir kulüp ve camia için çok önemli. Sezona hazır bir şekilde girmek çok önemli. Ben dahil buraya yeni gelen isimler var. Bunların adaptasyon süreçleri var. Bunu bu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Sezona bu şekilde girebilmek çok önemliydi. Şampiyonluk için önemli bir durum." şeklinde konuştu.

-" Abdülkadir Ömür, beni aradı"

Ozan Tufan, transferi öncesinde Hull City'den takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ile görüşmediğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Abdüş (Adülkadir Ömür) çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kardeşim. Onunla beraber Hull City'de oynadık. Onunla görüşmem olmadı. Başkanımız ve hocamız rica ettiği için ben Trabzonspor'un teklifini kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olunca o beni aradı. Ben de ona düşüncelerimi söyledim transferle ilgili. O da benim için iyi olabileceğini, yeniden milli takıma seçilebileceğimi, Trabzonspor ile hedeflerimi gerçekleştirebileceğimi söyledi. Onun düşünceleri de benim için önemliydi. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Hull City ile kontratım vardı. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim."

Taraftarlara teşekkür eden Ozan Tufan, "Taraftarlarla ilgili konuşacak olursak böyle bir karşılama beklemiyordum. Daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. O yüzden beni geldiğimde bağırlarına bastıkları için onlara da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Beni Trabzon şehrinde havalimanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Orta sahada rahatım"

Ozan Tufan, İngiltere'de 2 yılda 20 gol atmasının tesadüf olmadığını da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendimi orta saha mevkisinde daha rahat hissediyorum. İki 10 numara ile oynuyorduk Hull City'de. Farklı bir sistemimiz vardı. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Yeteneklerimi daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Ben iki senede 20 gol attım. Skorlardan ziyade iyi bir futbol oynadığımı söyleyebilirim. İki senede 20 gol atmanın da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Milli takım beklentilerim vardı ama davet alamamam üzücü benim adıma. Tabii ki çeyrek finale çıkmamız bizi mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar giderler, biz de çok mutlu oluruz. Bir dahaki kamp döneminde de inşallah kadroda olurum."

Ozan Tufan, başka takımlardan da teklifler aldığını belirterek, "Türkiye'den de birkaç teklif vardı. Benim bir yıl daha kontratım vardı. Öyle bir düşüncemiz yoktu. Abdullah hoca ve başkanımız arayana ve fikirlerini beyan edene kadar benim de hedeflerim vardı. Hedeflerimiz doğrultusunda, fikirlerimiz ortak yöndeydi. Ailemle paylaştım. Gönül sıcaklığı ile buraya geldik. Mutluyuz, çok şükür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ozan Tufan: Trabzonspor'da olmaktan mutluyum - Son Dakika

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