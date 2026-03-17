Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Özbelsan Sivasspor Manisa FK Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
