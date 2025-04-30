FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupasının açılış maçında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, yarın Seyşeller'de başlayacak.
Sultanoğlu'nun birinci hakem görevi yapacağı kupanın açılış müsabakası, TSİ 14.00'te Guatemala ile Japonya arasında oynanacak.
Son Dakika › Spor › Özcan Sultanoğlu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?