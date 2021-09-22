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(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz" - Son Dakika

(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz"

22.09.2021 18:55

- (Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Voleybola olan ilgi bizi çok mutlu ediyor" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 26 Ekim'de genel kurulun layık...

- (Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"Voleybola olan ilgi bizi çok mutlu ediyor"

İSTANBUL - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 26 Ekim'de genel kurulun layık görmesi halinde 1 dönem daha görev yapmak istediğini söylerken, Türkiye'de voleybola olan ilginin artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sponsor firmaların son dönemde özellikle voleybolu tercih etmesiyle ilgili olarak sözlerine başlayan Üstündağ, "Voleybolun yükselen bir değer olduğunu, voleybolda Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda önemli başarılar elde ettiğimizi, tüm organizasyonlarda önemli başarılar elde edildiğini her geçen gün görüyor ve yaşıyoruz. Gerek bizlerin tarafından gerekse de sponsorların bizleri yakinen takip etmesi, sponsorlarımızın artmasına neden oluyor. Bu da bizi gururlandırıyor ve değerli olduğumuzu hissettiriyor. Daha güzel işler yapmak için daha motive ve şevkle çalışıyoruz. Bu açıdan mutluyuz. İnşallah bu başarılar devam ettikçe sponsorlarımız daha da artacak" ifadelerini kullandı.

"Gösterilen ilgi bizi çok mutlu ediyor"

Elde edilen başarıların ardından çok olumlu tepkiler aldıklarının altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, "Mükemmel tepkiler alıyoruz. Giovanni yaşadıklarını anlattı. Voleybolun gelişimini paylaşmak için üniversitelerden teklifler alıyoruz. Bir taraftan da pandemi var. Pandeminin bitmesi, daha çok halkın içinde olmamızı ve üniversitelerle iç içe olmamızı sağlayacaktır. Bu koşulların bir an önce bitmesini istiyoruz ki, bir araya gelip voleybolun plan ve projelerini paylaşmak istiyoruz. Ben de çok telefon aldım başarıların ardından. Kayseri'den teyzemiz arıyor. Siirt'te voleybol oynamış abilerimiz arıyor, 'Mahalledeki gençlere voleybol oynatmak istiyorum' diyor. Bunu hayata geçirmek istiyoruz. Anadolu'da, Trakya'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de her yerde bir voleybol rüzgarı esiyor. Geldiğimiz noktada 3'ü 5'i geçmeyen reytingler, 52'yi 54'ü yakalıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sürdürülebilirlik önemli. Bunu sağlamak için çalışmalarımız durmadan devam edecek" diye konuştu.

"Genel kurul onaylarsa, bir dönem daha göreve devam edeceğiz"

26 Ekim'de yapılacak olan seçimli genel kurulda aday olduğunu ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Başka adaylar olabilir mi bilmiyorum. 26 Ekim'e kadar bir süreç var. Bugüne kadar yaptıklarımızın daha da iyisini yapacak bir süreci hayata geçirmek istiyoruz. Genel kurulda delegelerin vereceği güven çok önemli bizim için. Bundan önceki seçimde tek aday olmuştum ve oy birliğiyle seçilmiştim. Bu çok önemli. Demek ki camianın yüzde 100 desteğini alıyoruz. Bu durum da bizim sorumluluğumuzu artırıyor. 'Ben bu camianın evladıyım' diyerek geçen genel kurulda yola çıkmıştım. Şimdi de bu evlatlığa layık mıyım diyerek yola çıkıyorum. Bunu da genel kurulda göreceğiz. Camianın isteği doğrultusunda, baskısıyla tekrar aday oluyorum. Genel kurulda bize verecekleri desteği 26 Ekim'de göreceğiz. Genel kurul da onaylarsa, bir dönem daha ekibimle birlikte yönetime devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz
(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz
(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz
(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: 'Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Genel kurul layık görürse, 1 dönem daha devam edeceğiz" - Son Dakika
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