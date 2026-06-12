Aliağa\'da anlamlı organizasyon: İzmir Atlı Cimnastik Bölge Şampiyonası

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından, Aliağa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Atlı Cimnastik Bölge Şampiyonası "Şampiyon Yürekler Kupası", özel sporcuların sergilediği performanslarla unutulmaz anlara sahne oldu.

Aliağa Atla Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyona; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Musa Pala, Down Sendrom Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Özel Sporcular Binicilik Teknik Kurul Başkanı Tarkan Güney, kulüp başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve sporcu aileleri katıldı.

Şampiyonada, farklı yaş kategorilerinde mücadele eden 4 ayrı kulüpten toplam 25 sporcu, atlı cimnastik branşındaki yeteneklerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış topladı. Sporcuların azmi ve başarısı, organizasyon boyunca duygu dolu anlar yaşattı.

Başkan Serkan Acar: "İmkan verildiğinde neler başarılabileceğini gösterdiler"

Şampiyonanın Aliağa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, özel sporcuların ortaya koyduğu performansların gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Acar yaptığı konuşmada, "Bugün burada sporcularımız yalnızca sportif becerilerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda kendilerine fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini de gösterdi. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı şampiyonanın Aliağa'da düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Sayın Birol Aydın'a ve federasyon yetkililerine teşekkür ediyor, mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Birol Aydın'dan Teşekkür Mesajı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise özel sporcuların son yıllarda elde ettiği başarıların, kendilerine sunulan fırsatların bir sonucu olduğunu belirterek organizasyona katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. Aydın konuşmasında, özel sporcuların spor aracılığıyla toplumsal yaşamın her alanında daha görünür hale geldiğini vurgulayarak, "Özel sporcularımızın ortaya koyduğu başarılar hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Şampiyona sonunda değerlendirmelerde bulunan Aydın, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. At Destekli Terapi ve Binicilik Merkezi'ni çok beğendiğini ifade eden Aydın, etkinliğin her aşamasını büyük bir titizlik ve özveriyle, en ince ayrıntısına kadar planlayan herkese teşekkür ediyorum dedi. Bu tür organizasyonların tesiste daha sık düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, bir sonraki şampiyonaya daha fazla kulüp ve sporcuyla katılacaklarını söyledi.

Dereceye giren sporcular

Şampiyonada derece elde eden sporcular şu şekilde sıralandı:

At Down Kategorisi: 8-12 yaş grubunda Emre Deniz Orhan (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci; 12-15 yaş kız grubunda Erva Narin Demirdöven (Nevşehir Gençlik Spor Kulübü) birinci; 13-14 yaş grubunda Yunus Emre Dilekçi (Nevşehir Gençlik Spor Kulübü) birinci ve 16-21 yaş grubunda Ayşe Bennu Ulukaş (Nevşehir Gençlik Spor Kulübü) birinci oldu.

At Otizm Kategorisi: 8-12 yaş grubunda Blue Tolga Noah Ayhan (Alia Atlı Spor Kulübü) birinci, Kerem Güleç (Alia Atlı Spor Kulübü) ikinci, Doruk Can (Alia Atlı Spor Kulübü) ikinci; 13-14 yaş grubunda Yusuf Asır Yılmaz (Alia Atlı Spor Kulübü) birinci, Serhat Akbulut (Alia Atlı Spor Kulübü) ikinci, Bilal Kaş (Alia Atlı Spor Kulübü) üçüncü; 15-21 yaş grubunda Tarık Biçer (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci ve Burak Göçek (Adalya Otizm Spor Kulübü) ikinci sırayı aldı.

MR At Kategorisi: 8-12 yaş grubunda Kerem Çınar (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci, Tunahan Akalın (Adalya Otizm Spor Kulübü) birinci; 15-21 yaş grubunda Osman Oruç (Kırmızı Beyaz Spor Kulübü) birinci, Devrim Gider (Kırmızı Beyaz Spor Kulübü) ikinci ve 22 yaş ve üzeri grubunda Meriç Koçer (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci olarak yarışı tamamladı.

Varil Down Kategorisi: 8-11 yaş grubunda Gül Meryem Kurt (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci, Hamza Bebe (Kırmızı Beyaz Spor Kulübü) birinci oldu.

MR Varil Kategorisi: 12-15 yaş grubunda İnci Özterzi (Kırmızı Beyaz Spor Kulübü) birinci ve 22 yaş ve üzeri grubunda Gizem Yazıcı (Çankaya Binicilik Kulübü) birinci oldu. - İZMİR