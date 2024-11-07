Özel sporcular Los Angeles 2028\'de başarı çıtasını yükseltme hedefinde

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ulaştıkları tarihi başarıyı Los Angeles 2028'de daha da ileri taşımak istediklerini söyledi.

Birol Aydın, özel sporcuların çalışmalarını ve federasyonun faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yıllar önce evlerine kapatılan, "Bu çocuklardan hiçbir şey olamaz." denilenleri spor alanına çektiklerini belirten Aydın, "2012 yılında bayrağı devraldığımızda bize bağlı yaklaşık 50 kulüp varken, şu anda 730 kulübe ulaştık ve 81 ilde temsilciliği olan bir federasyon olduk. Parolamız olan 'Her engellinin yapabileceği bir spor vardır' sloganıyla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Aydın, son yıllarda özel sporcuların Türkiye'nin parlayan, dünyanın ise yükselen yıldızı olduğunu ifade ederek, "Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Aysel Önder, Fatma Damla Altın ve Ebru Acer'le imkan verildiğinde bu çocukların neler başarabildiklerini bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Özel çocuklu anne ve babalara ümit olduklarını dile getiren Aydın, "Artık bütün özel çocuklar evlerinden çıkıp spor yapmaya başlıyor. Federasyonumuzun en büyük özelliği, gönüllülük esası ve işin mutfağından gelmek. El birliğiyle, gönül ordusuyla şu anda 81 ilde faal olarak temsilcilerimiz var." şeklinde konuştu.

"Paris'te özel sporcularımız adlarını altın harflerle tarihe yazdırdı"

Sosyal sorumluluk prensibiyle çalıştıklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Paralimpik oyunlarına 2012'de Ayşegül Tahtakale'yle ülke kotasından giderken, 2016'da Mihriban Kaya'yla ilk kez kota alarak katıldık. Sürekli sayımızı artırarak Tokyo 2020'ye 3, Paris 2024'e 8 sporcumuzla gittik. Paris'te özel sporcularımız adlarını altın harflerle tarihe yazdırdı. Cumhuriyet'in 101 yılında gelmeyen madalyalar, özel sporcularımızla Paris'te bana ve arkadaşlarıma nasip oldu. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aysel Önder'le dünya rekoru kırarak ülkeye madalya getirdik. Yani bir Türk kızı Paris'te stadyumu ayağa kaldırarak para atletizm 400 metre T20 sınıfı elemelerinde 54.96'lık derecesiyle birinci olarak dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı. Sporcumuz finalde gümüş madalya kazandı."

Aydın, özel sporcuların paralimpik oyunları için dünyada ilk 10'a girmesi gerektiğini belirterek, "İlk kez Ebru Acer'le katıldığımız masa tenisinde bronz madalyayı getirdik. Paris'e 8 özel sporcumuz dünyada ilk 10'a girerek gitti. İnşallah Paris'teki sayımızı 2028'de artırarak ve mutlaka İstiklal Marşı'nı Los Angeles'ta okutarak bir özel çocuğun neler başardığını orada da dünyaya göstermiş olacağız." şeklinde konuştu.

Devletin engelli bireylerle kucaklaşmasının başarıları da beraberinde getirdiğini aktaran Aydın, "En büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın. Engellilere yönelik bakış açısı çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce okullara alınmayan, spor yapamaz denen bu engelli kardeşlerim, devletin güzel bakışıyla artık normal vatandaşlarla aynı seviyeye gelmiştir. İşte Paris'te kazanılan 28 madalya da devletimizin, milletimizin, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın özel çocuklara ne kadar iyi baktığını, kıymet verdiğini gösterdi. Tarihte ilk kez engelli sporcularla 28 madalya alındı." değerlendirmesinde bulundu.

"Los Angeles 2028 için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza altın madalya sözü verdik"

Paris 2024 sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel sporcuları kabul ettiğini hatırlatan Aydın, "Los Angeles 2028 için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza altın madalya sözü verdik. Bana 'Neden altın madalya yok?' dedi. Biz de 'Efendim tecrübelendik. İnşallah 2028'de size altın madalya getireceğiz.' dedik. Özel çocuklardan devletimizin beklentisi, onlara verilen kıymet oranında altın madalya. Bu çok önemlidir. Engelliler bugün evlerinden çıkıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'mız sayesinde. Onun verdiği katkı ve imkanlarla, onun bize sarılmasıyla bunlar oldu." şeklinde görüş belirtti.

Gelecek dönemde tesisleşme üzerinde duracaklarını vurgulayan Aydın, "İnşallah önümüzdeki dönem özel sporcuların kendine ait bir konaklama, kamp eğitim merkezi olacak. Kendilerine ait sahaları olacak. En büyük amacımız da bütün illerde halen dokunamadığımız bir özel çocuk varsa, onun da spor yapmasını sağlamak." dedi.

Antalya'da ev sahipliği yaptıkları 2024 Trisome Oyunları'yla ülke ekonomisine ve tanıtımına da katkı sunduklarını belirten Aydın, "Trisome Oyunları'nda 33 ülkeden 1500 sporcu ve idareciyi ülkemizde ağırladık. Bu son yıllarda ülkemizdeki sporun ve spor tesislerinin nereden nereye geldiğini gösterdi. Hepsi teşekkür mektubu bırakarak gitti. Trisome Oyunları'nda Türkiye 95 madalyayla tarihi bir başarı yakaladı. 36 down sendromlu kardeşim dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletti. Bu çocuklar şu anda sporla ülkeye katma değer sunmaya başladı." diye konuştu.

Aydın, devletin sunduğu imkanlara ilişkin de "Özel sporcularla ilgili ödül yönetmenliğiyle, antrenör ve spor uzmanı atamasıyla, üniversite kapılarının açılmasıyla artık bir özel çocuk hayatın tam ortasında olmaya başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha çok çocuğa spor yaptırıp, ülkemizin şanlı bayrağını zirveye çekeceğiz. Ülkemizdeki dezavantajlı grupların nasıl avantajlı hale geldiğini inşallah göstermiş olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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