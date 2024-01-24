Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı Mısır Açık Turnuvası\'nda mücadele edecek

Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı'nı oluşturan Ebru Acer ve Sümeyra Türk ikilisi, Mısır Açık Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mısır'ın Gize kentinde gerçekleştirilecek 2024 ITTF- PTT Mısır Açık Para Masa Tenisi Turnuvası için Türkiye'yi temsilen Federasyon Başkanı Birol Aydın'ın koordinesinde, antrenörler Sevinç Sert Lahna ve Bülent Baran'ın hazırladığı milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk, bu ülkeye gitti.

Organizasyon, 27 Ocak'ta sona erecek.