Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı Avrupa şampiyonu

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı şampiyon oldu.

Finlandiya Espoo şehrinde yapılan VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya ile toplamda 29 madalya ile Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Üç dünya rekoru Türkiye'nin oldu

Aysel Önder 400 metreyi 56,17 saniyede, 200 metreyi 24,84 saniyede koşarak dünya ve Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen ve Aysel Önder'den oluşan Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak Takımı da 1.44,34 koşarak dünya ve Avrupa rekoru kırdılar.

Öte yandan Aysel Önder Avrupa Şampiyonası'nın 'En İyi Kadın Sporcusu' seçildi

"Tarihi bir başarıya imza attık"

Kafile Başkanı Ensar Kurt, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, "29-30 Mart 2025 tarihlerinde Finlandiya Espoo'da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye olarak tarihi bir başarıya imza attık. Takım halinde Kadın Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu. Türkiye olarak toplamda Avrupa şampiyonu olduk. 12 kez İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı en üstte göndere çektirdik. Toplamda 29 madalya ile tarihi bir başarıya imza attık. Özel sporcularımız, Ramazan Bayramı'nda Türk milletine ikinci bir bayram sevinci yaşattılar. Üç dünya ve Avrupa rekoru artık Türkiye'nin. Aysel Önder şampiyonanın en iyi kadın sporcusu seçildi. Özel sporcularımızın başarılarına destek olan Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Avrupa şampiyonu olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı yarın Türkiye'ye dönecek.

Madalya alan sporcular şöyle:

Altın madalya

Aysel Önder 400 metre

Reyhan Taşdelen 60 metre

Esra Bayrak Uzun Atlama

Mustafa Yıldırım Sırıkla Yüksek Atlama

Ebrar Keskin Gülle Atma

Fatna Damla Altın Pentatlon

Aysel Önder 200 Metre

Esra Bayrak Üç Adım Atlama

Muhammet Arif Çenesiz Üç Adım Atlama

Esra Bayrak-Fatma Damla Altın-Reyhan Taşdelen i-Aysel Önder Kadınlar 4 X 200 Metre Bayrak

Reyhan Taşdelen - Esra Bayrak-Fatma Damla Altın -Aysel Önder Kadınlar 4 X 400 Metre Bayrak

Emir Yağız Salıcı- Doğukan Bostancı-Muhammet Arif Çenesiz -Mustafa Yıldırım Erkekler 4 X 200 Metre Bayrak

Gümüş madalya

Reyhan Taşdelen 200 metre

Fatma Damla Altın Yüksek Atlama

Esra Bayrak 60 metre

Muhammet Atıcı Gülle Atma

Emir Yağız Salıcı 60 metre

Muhammet Arif Çenesiz Uzun Atlama

Mehmet Emin Eğilmez 1500 metre

Elif Bayrak Pentatlon

Edanur Akın 3000 Metre Yürüyüş

Mustafa Yıldırım - Mehmet Emin Eğilmez- Muhammet Arif Çenesiz -Emir Yağız Salıcı Erkekler 4 X 400 metre Bayrak

Bronz madalya

Fatma Damla Altın 60 metre Engelli

Mustafa Yıldırım 60 metre Engelli

Emir Yağız Salıcı 200 metre

Mehmet Emin Eğilmez 3000 metre

Reyhan Taşdelen 800 Metre

Mehmet Emin Eğilmez 800 Metre

Mustafa Yıldırım Pentatlon - İSTANBUL