Öztürk'ten Manaj ve Hakeme Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Öztürk'ten Manaj ve Hakeme Sert Eleştiri

Öztürk\'ten Manaj ve Hakeme Sert Eleştiri

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Alper Yılmaz'a yapılan faulü kınadı ve hakemi eleştirdi.

08.12.2024 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul hakkında açıklamalarda bulunarak, "Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü sert bir dille eleştiren Öztürk, "Çok üzgünüz, gerçekten çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek, bizim ikinci sıradaki rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper'i, bir milli futbolcuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti ama kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış Alper'i katlederken seyreden hakem VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün Fenerbahçe - Beşiktaş maçında gördünüz. Bizim bildiğimiz en azından benim bildiğim bir oyuncu aynı maç içinde iki tane sarı kart görürse oyundan atılır. İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. Yani herhalde istemeden mi yapıyorlar bu işi, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösterilirken, Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Bunlardan bir tanesi de Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler. Bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları olduğunu da düşünmüyorum. En azından şu yayıncı kuruluşa da bir çekidüzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek, bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum belki de onlarınki timsahın gözyaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Milli futbolcumuzu katletti"

Barış Alper'in son durumu hakkında sorulan soruya Öztürk şu yanıtı verdi:

"Şu an bilmiyoruz ama yani pozisyonları izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği bir olay değil. Pozisyon gereği kırmızı kart olur zaten 92. dakika verilir verilmez. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak Barış Alper Yılmaz'ı, milli futbolcumuzu katletti. Başka bir şey demiyorum. Bu arada Sivaspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlarla hiç ilgili bir konu değil. Onlar sağ olsunlar ellerinden geldiği kadar ağırladılar. Ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler." - SİVAS

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Metin Öztürk, Galatasaray, Sivasspor, Politika, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öztürk'ten Manaj ve Hakeme Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:19 Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi Asgari ücret konusunda tartışmalar şiddetlendi
14:16 Acil koduyla uyardılar Suriye’yi terk edin Acil koduyla uyardılar! Suriye'yi terk edin
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 21:47:48. #1.13#
SON DAKİKA: Öztürk'ten Manaj ve Hakeme Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.