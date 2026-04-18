Öztürk'ten Taraftara Teşekkür - Son Dakika
Öztürk'ten Taraftara Teşekkür

18.04.2026 23:27
Galatasaray VP Metin Öztürk, 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası taraftarlara şükranlarını sundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ekonomik koşullarda ve yüksek bilet fiyatlarına rağmen takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza büyük bir şükran borçluyuz. Deplasmanda değil, adeta kendi sahamızda oynadık. Yağmurda, karda, her şartta yanımızdalar." dedi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Öztürk, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını aktardı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerine inandıklarını vurgulayan Öztürk, "Başkanımız Dursun Özbek'in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Hakem kararlarına da tepki gösteren Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın önemli oyuncularından birine faul olmayan pozisyonda sarı kart gösterildi. Bu kararın oyunun düzenini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca attığımız üçüncü golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. VAR incelemesine rağmen net bir çizim göremedik. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor."

Öztürk, federasyona da çağrıda bulunarak, ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Ligde kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Öztürk, "Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Metin Öztürk, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öztürk'ten Taraftara Teşekkür - Son Dakika

SON DAKİKA: Öztürk'ten Taraftara Teşekkür - Son Dakika
