Padişah gibi! Tatilini Bodrum\'da yapan Salah\'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah, yaz tatilini ülkemizde geçiriyor. Salah, arkadaşlarıyla birlikte tatilini Bodrum'da sürdürüyor.

SALAH İÇİN ÖZEL HİZMET

Öte yandan 1 haftadan bu yana ülkemizde tatil yapan Salah'ın aldığı özel hizmet gündeme damga vurdu. Salah ve arkadaşlarının kaldığı otelde yıldız isim ve arkadaşlarına özel aşçı ile birlikte isteğe bağlı özel yemekler sunulduğu öğrenildi. Öte yandan günlük spor çalışmalarını aksatmadan sürdüren Salah'ın otelin spor salonunda çalışmayı sürdürdüğü esnada bu alana başka kişilerin alınmadığı belirtildi. Mısırlı yıldıza ayrıca özel masör getirildiği ifade edildi.

60 BİN TL HESAP ÖDEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti. Bu rakam bazı kesimler tarafından normal karşılanırken, bazı kesimlerce pahalı bulunmuştu.