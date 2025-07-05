Palan Extreme Bisiklet Yarışı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
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Palan Extreme Bisiklet Yarışı Erzurum'da Yapıldı

Palan Extreme Bisiklet Yarışı Erzurum\'da Yapıldı
05.07.2025 10:14  Güncelleme: 10:18
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Erzurum'un Narman ilçesinden Oltu'ya uzanan Palan Extreme Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Zorlu parkurda bugünkü mücadelelerde bazı sporcular hafif yaralandı. Yarışın organizasyonu doğa sporlarını teşvik etmeyi ve bölgenin tanıtımını sağlamayı hedefliyor.

Erzurum'un Narman ilçesinden başlayarak Oltu ilçesinde sona eren Palan Extreme Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Uluslararası düzeyde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra beş farklı ülkeden sporcular katıldı. Bisikletçiler, Narman Adalı Gölü'ne yapılan zorlu tırmanışın ardından Oltu'ya ulaşarak toplamda 43 kilometrelik parkuru tamamladı. Sporcuları Oltu Kale Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı. Karşılama törenine Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırgız sporcu Aida Asanbegova yaralandı

Yarış boyunca sporcuların güvenliği için jandarma ekipleri geniş çaplı önlemler aldı. Tüm önlemlere rağmen, yarış sırasında 14 bisikletçi hafif yaralandı. Özellikle sert rüzgarlar nedeniyle bazı sporcular zor anlar yaşadı. Yarışa Kırgızistan'dan katılan 21 yaşındaki Aida Asanbegova, aşırı rüzgar nedeniyle bisikletinden düşerek bileklerinden yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapılan Asanbegova, daha sonra Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, genç sporcunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Zorlu parkurlar yarışmacıları bekliyor

Palan Extreme organizasyonu, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, bölgenin doğal güzellikleriyle spor turizmine katkı sağlamayı sürdürdü. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Narmandan çıkan bisikletli sporcu kardeşlerimiz Oltu'ya vardılar. Buradan hareket ederek Şenkaya Şirankes mesire alanında kamp yapıp Oltu'ya dönüş yapacaklar. Şendurak Göleti'nde kano yarışlarının ardından gölette kamp yapacaklar. Pazar günü tekrar pedal çevirerek Uzundere ilçemize gidecekler. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

Palan Extreme nedir?

Temel amacı, gençlerin doğanın içerisinde, ekip çalışmasıyla heyecan ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortamda becerilerini ve dayanıklılıklarını keşfetmelerini sağlamak olan Palan Extreme, temelde doğa sporlarını teşvik ederek Erzurum'un nadide doğasıyla sporcu gençleri buluşturmak ve Erzurum'u ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor. Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü tarafından geliştirilen bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere, Narman, Oltu, Şenkaya ve İspir Kaymakamlıkları ve belediyeleri ile ortaklaşa yapılması planlanan Uluslararası Üniversiteler katılımlı "Palan Extreme-Sınır Yok. Sadece Sen Varsın." etkinliği çerçevesinde yurt dışından 5, ve yurt içinden 13 üniversite olmak üzere toplamda 18 üniversitenin öğrencilerinden oluşan ekiplerin yarışmasını amaçlıyor. 7 Gün sürecek olan yarışma programında; bisiklet, pusula, kamp, sal yapımı, çadır kurma, kano, dağ tırmanışı ve zirve yarışı yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Palan Extreme Bisiklet Yarışı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika

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