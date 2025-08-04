Palandöken MTB Cup Seriesi Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Palandöken MTB Cup Seriesi Yarışları Tamamlandı

Palandöken MTB Cup Seriesi Yarışları Tamamlandı
04.08.2025 11:03  Güncelleme: 11:05
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Erzurum'da düzenlenen Palandöken MTB Cup Seriesi'nde 6 ülkeden 210 sporcu mücadele etti. Yarışlarda elit erkeklerde Sofian Corniglion ve kadınlarda Hanna Kalashnikaya birinci olarak madalya kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün desteğiyle Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen 6 ülkeden 210 sporcu katıldığı Palandöken MTB Cup Seriesi yarışları tamamlandı.

Yüksek irtifaya karşı sporcular 2 etapta, clas 1 ve clas 2 yarışlarında heyecan dolu anlar yaşadı. Palandöken MTB Cup Seriesi'nde alınan puanlarla sporcular olimpiyatlarda puan topluyorlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasına buradan alınan puanlarla katılabiliyorlar.

İşte madalya kazanan sporcular

Palandöken MTB Cup Seriesi'nde elit erkeklerde Belarus Sofian Corniglion, Türkiye'den Emre Yavuz ve Belarus'dan Olive Timeo ilk üçe girerken kadınlarda Ukrayna'dan katılan Hanna Kalashnikaya, Gürcistan'dan Anastasiya Kuzniatsova ve Türkiye'den Azize Bekar kürsüye çıktı. Genç erkeklerin çekişmesinde Çınar Serdaroğlu (Türkiye), Enis Asaf Şanlı (Türkiye) ve Danila Siniukovich (Fransa), genç kadınlarda ise Tatyana Chakileva (Kazaksitan), Yuliya Li (Kazakistan) ve Sofiya Mamayeva (Kazakistan) sıralamaya girdi. 17 yaş altı erkeklerde Yağız Özçelik, Aybars Tuncel ve Metin Uğur, 17 yaş altı kızlarda Beyzanur Çemç, Zeynep Bayram ve Tuana Baylan ilk üçe girdi. 15 yaş altı erkeklerde Yahya Kerem Kopuz, Mustafa Mert Şenol ve Taha İnce, 15 yaş altı kızlarda ise Nuray Evcil, Duru Koçak ve Betül Tanrıkullu madalya aldı. 13 yaş altı erkeklerde Mehmet Emin Yegin, Alphan Tarouaktass ve Tuna Yıldırım, kızlarda ise Hilal Kaymaz, Elifsu Gülal ve Hayrunisa Bozkurt madalya kazandı. 11 yaş altı erkeklerde Murathan Küçükkara, Burak Akın ve Zakaria Fayed, kızlarda ise Melisa Ateş ve Ada Kökez kazanan isimler oldu . - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken MTB Cup Seriesi Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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