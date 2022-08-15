Kurtdereli Er Meydanı'ndan altın madalyayla döndü - Son Dakika
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Kurtdereli Er Meydanı'ndan altın madalyayla döndü

15.08.2022 13:20
Kurtdereli Er Meydanı'ndan altın madalyayla döndü

Pamukkale Belediyespor Kulübü güreşçisi, Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerden, altın madalyayla döndü.

Pamukkale Belediyespor Kulübü güreşçisi, Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerden, altın madalyayla döndü.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin takip ettiği ve er meydanlarının en büyük 3. organizasyonu olan, bu yıl 62.si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde Pamukkale Belediyespor'un şampiyon güreşçisi altın madalya kazandı. Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katıldı. 62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Pamukkale Belediye SK sporcularından Beytullah Sarı ayak boyunda şampiyon olarak altın madalyayı kazandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin izlediği yağlı güreşler 3 gün sürerken, "Ülkemizin en önemli yağlı güreşlerinden olan Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde belediyemizin güreşçisinin başarısı bizi ayrıca gururlandırdı. Denizli Yağlı Güreşleri adıyla gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimizde de olduğu gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen yağlı güreşlerde de gençlerimizin ata sporumuza sahip çıkışını görmek çok güzeldi. Tüm pehlivanlarımız çok güzel mücadele etti. Her birini tebrik ediyorum" dedi.

Karate'den başarı haberi geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hafta sonunda Pamukkale Belediyespor'un Karate branşından da başarı haberini aldıklarını belirterek, tüm sporcuları tebrik etti. Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları, 13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen, 30 Ağustos Zafer Kupası İller Arası Karate Şampiyonası'na katıldı. 7 ilden 22 kulübün katıldığı, Muğla Gençlik Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası İller Arası Karate Şampiyonası'nda, yaklaşık 280 sporcu kıyasıya yarışırken, Pamukkale Belediyespor şampiyonadan 1 gümüş 1 bronz madalya ile döndü. 53 kg kadınlarda yarışan Aleyna Doruk 2. olarak gümüş madalya kazanırken, erkekler 76 kg'da yarışan Batuhan Doruk turnuvayı 3. olarak tamamladı. - DENİZLİ

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Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Kurtdere Güreşlerinde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu
Kaynak: İHA

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Avni Örki, Pamukkale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtdereli Er Meydanı'ndan altın madalyayla döndü - Son Dakika

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