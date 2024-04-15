Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Lig\'e Yükseldi

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Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu'nda yer alan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, yarı finalde mücadele ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler'i üçüncü maçta yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Şampiyonluk sevincini doyasıya yaşayan mavi-beyazlı takımın sporcuları gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün 2015 yılında faal hale gelen ilk branşı tekerlekli sandalye basketbol branşında büyük başarıya imza atıldı. Mavi-beyazlı kulüp 2023-2024 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele etti. Grubunda oynadığı 16 maçın 15'ini kazanan mavi-beyazlı takım grubunu lider tamamlayarak Play-off'lara kaldı. Amed Sportif ile çeyrek final eşleşmesinden 74-39 ve 77-41'lik skorlarla galip ayrılan Pamukkale Belediyespor, yarı finalde ise Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele etti. Denizli'deki ilk maçı 75-73 kazanan mavi-beyazlı takım deplasmandaki maçtan 74-63 mağlup ayrıldı. Süper Lig'e çıkacak takımı belirleyecek olan 3. Maç ise Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynandı. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ve meclis üyelerinin de izlediği maçtan 79-72 galip ayrılan mavi-beyazlılar adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı. Bu sezon oynadığı 19. maçta 18. galibiyeti alan Pamukkale Belediyespor finalde Beta Enerji Adana ile sıralama maçı oynayacak.

Şanlıurfa Bedensel Engelliler maçından sonra Pamukkale Belediyesporlular Süper Lig'e çıkma sevincini doyasına yaşadı. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, sporcuların sevincine ortak oldu. Sporcuları tek tek kutlayan Başkan Ertemur, takımın Süper Lig'e çıkmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını ifade eden ederek, "Bu şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımın sporcuları ve teknik heyeti ile birlikte kulüp yöneticileri büyük emekler verdi. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Süper Lig'e çıkmayı başardık. Bundan sonra da takımımıza desteklerimiz devam edecek. Pamukkale Belediyespor Süper Lig'de de başarıyla mücadele edecek" dedi. - DENİZLİ