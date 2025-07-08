Pamukkale\'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Bu yıl ilki düzenlenen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. Turnuvada 28 farklı ülkeden 124 sporcu ile Türkiye'nin 60 ilinden gelen bin 51 sporcu Denizli'de buluşurken, dereceye giren sporculara ise toplam 1 milyon TL ödül verilecek.

Denizli, bu yıl ilk kez düzenlenen büyük bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası açılış töreniyle başladı. 7-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 farklı ülkeden 124 yabancı sporcu ile Türkiye'nin 60 ilinden gelen bin 51 sporcuyu Denizli'de buluşturdu.

Düzenlenen etkinliğe; Türkiye Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Fırat Yalçın, TSF Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı, sporcular ve aileleri katıldı.

Sporculara toplam 1 milyon TL ödül verilecek

FIDE unvanlı büyük ustalar, uluslararası ustalar ve genç yeteneklerin buluştuğu turnuvada, farklı yaş gruplarındaki sporcular 7 gün boyunca aynı çatı altında mücadele edecek. Sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ise 13 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da yapılacak. Turnuvada 9'u Grandmaster (Büyük Usta) olmak üzere toplam 89 unvanlı sporcu mücadele edecek. Turnuvada yarışacak en genç sporcu 7 yaşında, en yaşlı sporcu ise 85 yaşında. Satranç turnuvasına misafir olarak katılacak olan Özbekistan Kadın Satranç Milli Takımı ise organizasyona uluslararası bir boyut kazandıracak. Farklı kategorilerde dereceye giren sporculara toplam 1 milyon TL ödül verilecek. - DENİZLİ