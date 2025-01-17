Papara Göztepe, Yeşilyurt ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet alarak liderlik koltuğunu bırakmayan Papara Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Yeşilyurt ile karşılaşacak. Yeşilyurt Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi ilk yarıda evinde 3-0 mağlup ettiği İstanbul ekibini bir kez daha yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.