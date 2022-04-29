Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası sürüyor - Son Dakika

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, 4 kategoride yarıştı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödüllerini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, TBESF Atıcılık As Başkanı Halil İbrahim Sarı ve diğer ilgililer verdi.

Organizasyonun ilk iki gününde en centilmen sporcu Yavuz Dikbıyı, en genç sporcu ise Esra Dönmez seçildi.

Kupanın ikinci gün yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 10 Metre Havalı Tabanca SH1(P1)

1. Taha Yasin Küsmüs - 566

2. Cevat Karagöl - 555

3. Murat Oğuz - 544

Kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 (P2)

1. Ayşegül Pehlivanlar - 562

2. Aysel Özgan - 557

3. Zeynep Deniz Ergüzel - 524

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak SH1 (R5)

1. Hakan Çevik - 636,4

2. Tayyar Sinankılı - 625,7

3. Samet Akca - 619

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak SH1 (R3)

1. Erhan Çoşkuner - 632,5

2. Savaş Üstün - 625,8

3. Çağla Baş - 624,2

Organizasyon yarın P4 ve R6 kategorilerinde yapılacak yarışlarla sona erecek.