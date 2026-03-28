Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı
Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı

28.03.2026 15:59
Bursa'da düzenlenen Para Tırmanış Şampiyonası'na 96 engelli sporcu katıldı ve zorlu parkurlarda yarıştı.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Gürsu ilçesindeki Sporcu Fabrikası'nda gerçekleşti. Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından katılan özel sporcular, hem birbirleriyle hem de zorlu parkurlarla yarıştı. Organizasyona 11 farklı ilden toplam 22 spor kulübü katılım sağladı. 96 sporcunun yer aldığı şampiyonada, tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şampiyona, yarın devam edecek müsabakaların ardından son bulacak.

ŞENKAYNAĞI: HER GEÇEN GÜN SPORCU SAYISI ARTIYOR

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, para tırmanış branşının gelişimine dikkat çekerek, "Para tırmanış, sınırların yalnızca zihinlerde olduğunu gösteren bir branş. Federasyonumuza yeni eklenmesine rağmen bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Her geçen gün sporcu sayımız artıyor. Bu da branşın geleceği açısından önemli" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Engelliler, Spor, Son Dakika

