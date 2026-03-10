Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, olimpiyat başarısının ardından nişanlısı Jutta Leerdam için dikkat çeken bir sürprize imza attı. Paul'ün jesti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam'ın elde ettiği olimpiyat başarısının ardından Jake Paul, nişanlısını özel bir sürprizle karşıladı. Paul'ün hazırladığı kutlama anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Jake Paul'ün nişanlısı için hazırladığı sürpriz görüntüleri kısa sürede yayıldı. Çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
