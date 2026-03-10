''Para var huzur var'' dedirten görüntü - Son Dakika
''Para var huzur var'' dedirten görüntü

Haberin Videosunu İzleyin
\'\'Para var huzur var\'\' dedirten görüntü
10.03.2026 16:28
Haber Videosu

Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, nişanlısı ve Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam'ın olimpiyat başarısını kutlamak için özel bir sürpriz hazırladı. Paul'ün bu jesti, kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü. Çiftin paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul, olimpiyat başarısının ardından nişanlısı Jutta Leerdam için dikkat çeken bir sürprize imza attı. Paul'ün jesti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OLİMPİYAT BAŞARISINI KUTLADI

Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam'ın elde ettiği olimpiyat başarısının ardından Jake Paul, nişanlısını özel bir sürprizle karşıladı. Paul'ün hazırladığı kutlama anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Jake Paul'ün nişanlısı için hazırladığı sürpriz görüntüleri kısa sürede yayıldı. Çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Jake Paul, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    boşuna dememişler 250 gramın olsun 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
