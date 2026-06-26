Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32\'de
26.06.2026 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında Paraguay ile Avustralya, golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte her iki takım da adını son 32 turuna yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi. Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere bitti. 

TEMPO ARTMADI, MAÇ BERABERE BİTTİ

Maçın başından sonuna kadar alçak tempoda geçen karşılaşmada her iki takım da aradığı golü bulamadı ve maç berabere bitti.

HER İKİ TAKIM DA ÜST TURA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 4 puana yükseldi. Avustralya grubu ikinci sırada noktalarken, Paraguay ise adını en iyi üçüncüler arasına yazdırarak bir üst tura çıktı. 

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:13:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.