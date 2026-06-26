FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında Paraguay ile Avustralya karşı karşıya geldi. Bay Area Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz berabere bitti.
Maçın başından sonuna kadar alçak tempoda geçen karşılaşmada her iki takım da aradığı golü bulamadı ve maç berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte her iki takım da 4 puana yükseldi. Avustralya grubu ikinci sırada noktalarken, Paraguay ise adını en iyi üçüncüler arasına yazdırarak bir üst tura çıktı.
Son Dakika › Spor › Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de - Son Dakika
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