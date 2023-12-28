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Milli takım kampına davet edilen paralimpik sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor - Son Dakika
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Milli takım kampına davet edilen paralimpik sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor

Engellerine rağmen azimleriyle adlarından söz ettiriyorlar. Yozgatlı paralimpik yüzücüler Muhammet Enes Sarı ve Süleyman Enes Mete Arslan, milli takım kampında çalışmalarını sürdürerek ay-yıldızlı formayı giymek için kulaç atıyor. Sarı ve Arslan, hedeflerini Avrupa şampiyonu olmak ve ülkelerini temsil etmek olarak belirtti. Antrenörleri Fatih Özdemir ise sporcularıyla gurur duyduğunu ve onların daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Milli takım kampına davet edilen paralimpik sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor
28.12.2023 - 20:22,
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- Milli takım kampına davet edilen paralimpik sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor

Engellerine rağmen azimleriyle adlarından söz ettiriyorlar

YOZGAT - Ankara'da düzenlenen elemeleri geçerek alternatif milli takım kampına davet edilen Yozgatlı paralimpik yüzücüler, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor.

Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan ve doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan 16 yaşındaki Muhammet Enes Sarı ve doğuştan nöropati hastalığı bulunan 15 yaşındaki Süleyman Enes Mete Arslan, 7 yaşlarında yüzme sporuna başladı. Hobi amacıyla başladıkları yüzme branşında zamanla kendilerini geliştiren ve birçok başarılara imza atarak madalyalar kazanan Sarı ve Arslan, 12-14 Aralık'ta Ankara'da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Para Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'ne katıldı. Barajı aşan ve milli takım kampına davet edilen yüzücüler, antrenörleri Fatih Özdemir gözetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı paralimpik yüzücüler şimdi ay-yıldızlı formayı giyebilmek için kulaç atıyor.

Muhammet Enes Sarı: "Ay-yıldızlı formayı giyip ülkemi temsil etmek istiyorum"

Yüzme sporunda yeni başarılar elde etmek için çalıştığını söyleyen Muhammet Enes Sarı, hedefini Avrupa şampiyonu olarak açıkladı. Alternatif milli takım kampına katılmaya hak kazandığını anlatan Sarı, "Yüzmeye 7 yaşında başladım, şeker hastalığım nedeniyle doktorum bana yüzmeyi tavsiye etti o nedenle bu spora başladım. Tavsiye üzerine bu yüzme havuzuna geldim ve hocalarım benim başarılı olacağımı gördü ve bu sporculuğa kadar gitti. Birçok kez Türkiye şampiyonlarına katıldım ve birincilikler elde ettim. Benim önceden beri hayalim dünya ve Avrupa şampiyonu olmaktı. Ben geçen hafta Ankara'da düzenlenen alternatif milli takım kampına dahil olarak bu hedefimin ilk aşamasını gerçekleştirdim ve bunun için çok mutluyum. Şimdiki hedefim ise Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızın altında şampiyon olmak ve ay yıldızlı formayı giyip ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

Süleyman Enes Mete Arslan: "Milli takım formasıyla Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum"

Süleyman Enes Mete Arslan ise amacının Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu belirterek, "Ankara'da yapılan bireysel milli takım seçmelerine katıldım, iki Avrupa barajı geçtim. Daha sonra kampa dahil olma hakkı kazandım. Benim hedefim milli takım formasıyla Avrupa'da ülkemizi temsil etmek ve ilimizi en güzel şekilde Türkiye'ye tanıtmak. Ben yüzmeye 7 yaşında başlamıştım, bazı ara dönemler oldu ama 2 yıldır kesintisiz olarak yüzmeye devam ediyorum. Bu sporu 2 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. İlk yarışımda katıldığım branşlarda Bolu'da 12 altın madalya almıştım. Hepsinde bölge birincisiydim. Ankara'da da 2 tane Avrupa derecem var" şeklinde konuştu.

Fatih Özdemir: "Sporcularımla gurur duyuyorum"

Antrenör Fatih Özdemir ise sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "12-14 Aralık tarihinde Ankara'da yapılan bireysel milli takım seçme müsabakalarına 4 sporcu ile katıldık. İki sporcumuz bireysel milli takım seçmelerini geçerek milli takıma girmeye hak kazandı. Bu sporcularımızın azim ve istekleri gerçekten çok yüksek. Çok gayretliler. İstediler, çalıştılar ve bu başarıyı sağladılar. Onlarla gurur duyuyorum. Onların daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Avrupa'da ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Milli takım kampına davet edilen paralimpik sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor - Son Dakika


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