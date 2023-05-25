Muslera'dan "parfüm için kavga çıkardı" iddialarına cevap geldi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Muslera'dan "parfüm için kavga çıkardı" iddialarına cevap geldi

25.05.2023 22:24

Uçakta parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği ileri sürülen Muslera'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray'ın file bekçisi, "Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Önümüzdeki hedefe odaklanalım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı, Fernando Muslera, '150 dolarlık parfümü kaybolduğu için kavga çıkardı' haberlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

SERT AÇIKLAMAYLA YALANLADI

36 yaşındaki Muslera, parfümü kaybolduğu için takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönündeki haberleri sert bir açıklamayla yalanladı.

Parfüm için kavga mı çıkardı? Muslera'dan ilginç iddialara cevap geldi

"GÜLDÜM GEÇTİM"

Tecrübeli kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan önce hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm geçtim ama bu kadarı fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli fanlarımızın tek hedefi önümüzdeki ilk 90 dakika" ifadeleriyle yer aldı.

Parfüm için kavga mı çıkardı? Muslera'dan ilginç iddialara cevap geldi
YORUMLAR
500
Parfüm için kavga mı çıkardı? İlginç iddialara Muslera'dan cevap geldi Parfüm için kavga mı çıkardı? İlginç iddialara Muslera'dan cevap geldi

Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'dan 'parfüm için kavga çıkardı' iddialarına cevap geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa SMS: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
23:13 Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme: Çeyrek katkı yapmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan kimdi?
23:12 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı Başakşehir-Fenerbahçe oldu
23:07 Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin
22:43 Fenerbahçe'ye geri mi dönecek? İsmail Kartal sürprize hazırlanıyor
22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:25 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
22:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Sinan Oğan yorumu: Cumhur İttifakı'nın elemanı gibi çalışmalara başladı
22:19 Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
21:56 65 yaşındaki Sharon Stone, bikinili fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 23:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muslera'dan "parfüm için kavga çıkardı" iddialarına cevap geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement