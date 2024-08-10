Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

10.08.2024 02:23
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 14. gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 111 madalyaya ulaşmayı başardı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Çin, altın madalya sayısında ABD'yi yakalarken ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya; 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronzla üçüncü durumda.

Günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan Japonya, yedinci sıradan dördüncü basamağa çıktı.

- Türkiye listede 61. sırada

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Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

ABD

33

39

39

111

Çin

33

27

23

83

Avustralya

18

16

14

48

Japonya

16

8

13

37

Büyük Britanya

14

20

23

57

Fransa

14

20

22

56

Güney Kore

13

8

7

28

Hollanda

13

6

10

29

Almanya

12

9

8

29

İtalya

11

12

13

36

Kanada

7

6

11

24

Yeni Zelanda

6

7

2

15

Macaristan

5

5

5

15

Özbekistan

5

3

8

İspanya

4

3

8

15

İrlanda

4

3

7

Brezilya

3

6

9

18

Ukrayna

3

4

4

11

İsveç

3

4

3

10

Romanya

3

4

1

8

Bulgaristan

3

1

3

7

Belçika

3

6

9

İran

2

4

2

8

Azerbaycan

2

2

1

5

Hırvatistan

2

1

3

6

Küba

2

1

3

6

Kenya

2

1

3

6

Sırbistan

2

1

3

Avusturya

2

2

4

Hong Kong

2

2

4

Filipinler

2

2

4

Çekya

2

1

3

Endonezya

2

1

3

Cezayir

2

2

İsrail

1

4

1

6

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

2

6

Tayland

1

3

2

6

İsviçre

1

2

5

8

Danimarka

1

2

2

5

Güney Afrika

1

2

2

5

Ekvador

1

2

1

4

Gürcistan

1

2

1

4

Yunanistan

1

1

6

8

Polonya

1

1

5

7

Arjantin

1

1

1

3

Norveç

1

1

1

3

Tunus

1

1

1

3

Bahreyn

1

1

2

Şili

1

1

2

Saint Lucia

1

1

2

Slovenya

1

1

2

Uganda

1

1

2

Tayvan

1

5

6

Dominik Cumhuriyeti

1

2

3

Guatemala

1

1

2

Fas

1

1

2

Botsvana

1

1

Dominika

1

1

Pakistan

1

1

Türkiye

3

3

6

Meksika

3

2

5

Kolombiya

3

3

Kuzey Kore

2

4

6

Litvanya

2

2

4

Ermenistan

2

1

3

Portekiz

2

1

3

Etiyopya

2

2

Hindistan

1

5

6

Kırgızistan

1

3

4

Moldova

1

3

4

Kosova

1

1

2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

1

1

Fiji

1

1

Ürdün

1

1

Moğolistan

1

1

Tacikistan

3

3

Grenada

2

2

Malezya

2

2

Yeşil Burun Adaları

1

1

Mısır

1

1

Mülteci Olimpiyat Takımı

1

1

Peru

1

1

Singapur

1

1

Slovakya

1

1

Zambiya

1

1

Kaynak: AA

Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

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