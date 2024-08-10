Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların 14. gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 111 madalyaya ulaşmayı başardı.
Günü 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Çin, altın madalya sayısında ABD'yi yakalarken ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronzla üçüncü durumda.
Günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan Japonya, yedinci sıradan dördüncü basamağa çıktı.
- Türkiye listede 61. sırada
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Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|ABD
|33
|39
|39
|111
|Çin
|33
|27
|23
|83
|Avustralya
|18
|16
|14
|48
|Japonya
|16
|8
|13
|37
|Büyük Britanya
|14
|20
|23
|57
|Fransa
|14
|20
|22
|56
|Güney Kore
|13
|8
|7
|28
|Hollanda
|13
|6
|10
|29
|Almanya
|12
|9
|8
|29
|İtalya
|11
|12
|13
|36
|Kanada
|7
|6
|11
|24
|Yeni Zelanda
|6
|7
|2
|15
|Macaristan
|5
|5
|5
|15
|Özbekistan
|5
|3
|8
|İspanya
|4
|3
|8
|15
|İrlanda
|4
|3
|7
|Brezilya
|3
|6
|9
|18
|Ukrayna
|3
|4
|4
|11
|İsveç
|3
|4
|3
|10
|Romanya
|3
|4
|1
|8
|Bulgaristan
|3
|1
|3
|7
|Belçika
|3
|6
|9
|İran
|2
|4
|2
|8
|Azerbaycan
|2
|2
|1
|5
|Hırvatistan
|2
|1
|3
|6
|Küba
|2
|1
|3
|6
|Kenya
|2
|1
|3
|6
|Sırbistan
|2
|1
|3
|Avusturya
|2
|2
|4
|Hong Kong
|2
|2
|4
|Filipinler
|2
|2
|4
|Çekya
|2
|1
|3
|Endonezya
|2
|1
|3
|Cezayir
|2
|2
|İsrail
|1
|4
|1
|6
|Kazakistan
|1
|3
|3
|7
|Jamaika
|1
|3
|2
|6
|Tayland
|1
|3
|2
|6
|İsviçre
|1
|2
|5
|8
|Danimarka
|1
|2
|2
|5
|Güney Afrika
|1
|2
|2
|5
|Ekvador
|1
|2
|1
|4
|Gürcistan
|1
|2
|1
|4
|Yunanistan
|1
|1
|6
|8
|Polonya
|1
|1
|5
|7
|Arjantin
|1
|1
|1
|3
|Norveç
|1
|1
|1
|3
|Tunus
|1
|1
|1
|3
|Bahreyn
|1
|1
|2
|Şili
|1
|1
|2
|Saint Lucia
|1
|1
|2
|Slovenya
|1
|1
|2
|Uganda
|1
|1
|2
|Tayvan
|1
|5
|6
|Dominik Cumhuriyeti
|1
|2
|3
|Guatemala
|1
|1
|2
|Fas
|1
|1
|2
|Botsvana
|1
|1
|Dominika
|1
|1
|Pakistan
|1
|1
|Türkiye
|3
|3
|6
|Meksika
|3
|2
|5
|Kolombiya
|3
|3
|Kuzey Kore
|2
|4
|6
|Litvanya
|2
|2
|4
|Ermenistan
|2
|1
|3
|Portekiz
|2
|1
|3
|Etiyopya
|2
|2
|Hindistan
|1
|5
|6
|Kırgızistan
|1
|3
|4
|Moldova
|1
|3
|4
|Kosova
|1
|1
|2
|Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|1
|1
|Fiji
|1
|1
|Ürdün
|1
|1
|Moğolistan
|1
|1
|Tacikistan
|3
|3
|Grenada
|2
|2
|Malezya
|2
|2
|Yeşil Burun Adaları
|1
|1
|Mısır
|1
|1
|Mülteci Olimpiyat Takımı
|1
|1
|Peru
|1
|1
|Singapur
|1
|1
|Slovakya
|1
|1
|Zambiya
|1
|1
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