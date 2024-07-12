Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar Ankara'da kampa girdi - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar Ankara'da kampa girdi

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarına başladı. Kamp sonrası milli atıcılar İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde toplanacak ve 23 Temmuz'da Paris'e hareket edecekler. Ayrıca, olimpiyat kotası sahibi Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya, Bulgaristan'daki grand prix organizasyonunda yarışacak, skeet sporcusu Sena Can ise Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor.

12.07.2024 12:47
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli atıcılar, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, havalı ve ateşli silahlar disiplininde milli sporculardan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'e hazırlık için Ankara'daki Eryaman TOHM'da antrenmanlarına başladı.

21 Temmuz'a kadar sürecek kamp sonrası İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde toplanacak milli atıcılar, 23 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek.

Milli atıcılar daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 15 gün kamp yapmışlardı.

Trap disiplininde olimpiyat kotası sahibi Oğuzhan Tüzün ve Rümeysa Pelin Kaya, olimpiyat öncesi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki grand prix organizasyonunda yarışacak. Millilerin müsabakaları, yarın başlayacak.

Olimpiyat kotasını alan skeet sporcusu Sena Can ise antrenörü nezaretinde Konya'da antrenmanlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atıcılar Ankara'da kampa girdi - Son Dakika

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