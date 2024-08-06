Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'ya döndü. Tarhan, ailesi ve yetkililer tarafından karşılandı.

06.08.2024 01:36
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Yusuf Dikeç ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan, Ankara'ya geldi.

Yurda dönen milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan'ı Esenboğa Havalimanı'nda ailesi, takım arkadaşı Yusuf Dikeç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Yusuf Dikeç ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Şevval İlayda Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, "Ortağımla birlikte Türkiye tarihine imza atmış olmaktan dolayı çok gururluyuz. Bunun için çok çalıştık, emekler verdik. Çok zor şartlardan geldik." dedi.

Sevenlerinin kendisini karşılamasından dolayı duygulanan Şevval İlayda, "Bu kadar sevenimin olduğunu bilmiyordum. Şu an çok gururluyum. Orada bu mutluluğu yaşayamamıştık. Altını kaçırdığımız için çok daha hüzünlüydük. Kıl payı kaçırdığımız için içimiz çok buruktu. Kesinlikle hedefimiz 2028 ve daha sonrası." diye konuştu.

Mersin'deki atıcılık tesisine Yusuf Dikeç ve kendi isminin verildiğinin hatırlatılması üzerine milli sporcu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız sağ olsun bizleri onore etmek için Mersin'deki atıcılık poligonuna isimlerimizi verdi. Çok mutlu ve gururluyuz. Bizim için bu tarz şeyler madalyadan çok daha kıymetli. Onore edilmiş olmak, başarımızın takdir görüyor olması her şeyden çok daha kıymetli. Madalyayı beni destekleyen ailem, canım antrenörlerim ve bir de canım ortağıma (Yusuf Dikeç) armağan ediyorum. Kendisi benim canım, iyi ki geldi, kendisine teşekkür ediyorum."

Yusuf Dikeç'ten Duplantis ve Elon Musk açıklaması

Açıklamalarına "2028 sonrasında ben yaşlanırım." esprisiyle başlayan milli atıcı Yusuf Dikeç ise "İlayda'ya söyledim; ben beşinci olimpiyatta bu madalyayı yakalayabildim. İlayda'nın ilk olimpiyatı. İlayda gibi bir ortağımız olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Beraber çok çalıştıklarını vurgulayan Dikeç, şöyle konuştu:

"İki yıl beraber sürekli antrenman yaptık. Zaten sıkı çalışmamızın sonucunda finale rekor atarak girdik. Altın almayı çok istiyorduk ama nasip, şans diyelim. Brezilya'da Dünya Kupası'nda, bir ay önce Almanya'da birinci olduk. Gerçekten iyi hazırlandık. İnşallah 2028'de altın madalyayı alacağız."

Paris 2024'te sırıkla atlamada rekor kırarak olimpiyat şampiyonu olan İsveçli Armand Duplantis'in "Yusuf Dikeç pozu" vermesine ilişkin milli atıcı, "Sonuçta dünyaya örnek olmak güzel bir duygu. İnşallah 2028'de altın madalya alarak daha çok örnek olacağız." diye konuştu.

X hesabından yaptığı paylaşımla Elon Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, "Sonuçta güzel ülkem Türkiyeme, dünyanın buluşma noktası İstanbul'a herkesi davet ediyoruz." dedi.

Yusuf Dikeç, "Robotla bir müsabaka olabilir mi?" sorusuna, "Onu bilmiyoruz. Onu Elon Musk'a sormak lazım." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazanan Şevval İlayda Tarhan Ankara'ya Döndü - Son Dakika
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