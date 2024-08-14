Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya\'da coşkuyla karşılandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı. Akbaş, havaalanında MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

14.08.2024 17:41
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda çıktığı final müsabakasında gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, 15.45 sıralarında havayolu ile memleketi Malatya'ya dönüş yaptı. Milli boksör Akbaş havaalanında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile çok sayıda vatandaş tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

"İlk olimpiyatımda gümüş madalya kazandım çok mutluyum"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli boksör, "İlk olimpiyatımda gümüş madalya kazandım. Çok mutlu ve gururluyum. Babamla birlikte çok mücadele verdik. Elim boş dönmediğimiz için mutluyum. Altın madalyayı isterdim tabi ama final heyecanını yönetemedim. Allah bizlere gümüş madalyayı nasip etti. Şimdi madalyamın keyfini çıkaracağım. 2028 olimpiyatlarında ise inşallah altın madalyayı kazanırım" dedi.

Milli boksör, daha sonra oluşturan araç konvoyu ile kent merkezinde tur attı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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