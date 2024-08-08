Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hentbol Erkekler Yarı Final Takımları Belli Oldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hentbol erkekler kategorisinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından İspanya, Almanya, Danimarka ve Slovenya adını yarı finale yazdırdı.

Oyunlarda çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

İspanya- Mısır: 29-28

Almanya- Fransa: 35-34

Danimarka- İsveç: 32-31

Norveç-Slovenya: 28-33

Yarı final eşleşmeleri ve yarın aynı yerde oynanacak maçların TSİ programı ise şu şekilde:

17.30 Almanya-İspanya

22.30 Danimarka-Slovenya