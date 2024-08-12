Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama ile yurda döndü. Sporcular, başarılarını ve gelecek hedeflerini paylaşarak destekleyenlere teşekkür etti.

12.08.2024 18:40
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen kafile, çiçek ve bayraklarla karşılandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün branşlara çok büyük destek verdiğini belirterek, "Spordan ve olimpiyatlardan anlamayan insanlar, bakanlığı eleştiriyor. Bu iyi bir şey değil. Bazen sporda planlar tutmaz. 2023'ün dünya şampiyonuyuz. Bu eleştiriler çok acımasızca. Bir sonraki adımda bu sporcularımız, bayrağımızı dalgalandıracak. Türk sporu gelişiyor. İleride çok güzel başarılar kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sporcular, makine değil. Bakanımız Osman Aşkın Bak'a acımasızca eleştiriler var. Sporcuların büyük şansızlıkları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, verilebilecek tüm desteği bize verdi. Bizim eksiklerimiz var. Bu eksikleri tespit edeceğiz." şeklinde konuştu.

Eyüp Gözgeç, Cezayirli sporcu Imane Khelif ile ilgili resmi başvuru yaptıklarını dile getirerek, "İstanbul ve Hindistan'daki dünya şampiyonalarında kendisi diskalifiye oldu. IOC, bize yaptığımız başvuruyla ilgili resmi cevap verdi. Diskalifiye edemeyeceklerini ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi. CAS'a gitme ihtimalimiz var. Bizimle final oynayan sporcuların da doping testini bekliyoruz. Duruma göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu: "Ne yapmak istediğimiz önemliydi"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadın sporcuların bu organizasyonda önemli başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Olimpiyata giden veya gitmeyen tüm sporcular çok özeldir. Aldığımız madalyaların renginden ziyade ne yapmak istediğimiz önemliydi. Biz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ekran başında bizi izleyen çocuklara öncü olmak istiyoruz. Bunu da burada görüyoruz. Çocukların yüzü gülüyor. Umarım bundan sonraki yıllarda da önderlik yapabiliriz. Ben çok mutluyum. Hislerimiz daha çok taze. O yüzden duygularımızı tam tarif edemiyorum." diye konuştu.

Milli boksör Hatice Akbaş ise gümüş madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kadın boksunda ne kadar başarılı olduğumuzu kanıtladık. Ablalarımın izinden gidiyorum. Gelecekte de çok güzel başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Destekleyen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman, güzel bir başarıyla ülkeye döndüklerini ifade ederek, "Altınımız olsa güzel olacaktı ama yine de mutluyum. Tokyo 2020'de madalya kıl payı kaçmıştı. Bir sonraki olimpiyatlarda daha iyi performans göstereceğiz. Dualarınızı esirgemeyin. Destek veren herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Nafia Kuş Aydın: "Hepimizin hedefi bir sonraki olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek"

Paris'te bronz madalya elde eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çok gururlu olduğunu belirterek, "Gönül ister ki bütün sporcu arkadaşlarımız madalya kazansın. Bir sonraki olimpiyatta da onlar madalya kazanacak. Oraya giden tüm sporcuların tek bir hedefi var o da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu benim ikinci olimpiyatımdı. Daha çok heyecanlandım. Tokyo'da seyirci yoktu. Hepimizin hedefi bir sonraki olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ise tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek "Kadın güreşinde altın madalya yoktu. Altın madalyayı kazanmak istiyorduk. Nasip olmadı. Madalya alan veya alamayan herkesi tebrik ediyorum. Bizim yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Burada çok büyük emekler var. İnşallah kazanamadığımız altın madalyayı 2028'de kazanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü - Son Dakika

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