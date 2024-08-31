Serkan Yıldırım Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Serkan Yıldırım Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

Serkan Yıldırım Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda altın madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu. Alman mahkemesinde yapılan itiraz sonucunda oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden Serkan Yıldırım, 10.70'lik derecesiyle birinci olarak Türkiye'ye para atletizmde altın madalya kazandırdı.

31.08.2024 22:46
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve dün elemeleri geçen Serkan Yıldırım, bugün de final de yer aldı.

Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. ABD'den Noah Malande 10.71'le gümüş, Brezilya'dan Joeferson Marinho de Oliveira bronz madalya elde etti.

Daha önce para atletizmde Rio 2016'da erkekler 1500 metre T11 sınıfında Semih Deniz'le bronz madalya kazanan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı.

Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serkan Yıldırım Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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