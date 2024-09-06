Paris 2024'te Altın Madalya Gururu - Son Dakika
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Spor

Paris 2024'te Altın Madalya Gururu

Paris 2024\'te Altın Madalya Gururu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü ve coşkulu bir karşılama ile onurlandırıldılar. Golbol Kadın Milli Takımı, İsrail'e karşı kazandıkları şampiyonluk ile büyük bir başarıya imza atarken, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, galibiyetlerini Filistin'deki kardeşlerine adadı. Sporcular, elde ettikleri madalyalarla ülke için büyük bir gurur kaynağı olduklarını ifade ettiler.

06.09.2024 19:46
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların bir kısmı yurda döndü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen kafile, coşkulu şekilde karşılandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Golbol Kadın Milli Takımı'nın başarısına dikkati çekerek, "Rakip İsrail olunca bu şampiyonluk daha değerli oldu. Orada ezici şekilde maçı kazandık. Türk milleti olarak galibiyetimizi Filistin'deki kardeşlerimize armağan ediyoruz. Gurur verici sonuçlar alıyoruz. İnşallah 25 madalya ile organizasyonu bitiririz. Başarılarımızdan dolayı mutluyum. Ülkemizi seviyoruz. Milletimiz bize inansın. Ülkemiz adına zirvede olmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gültekin Karasu: "Farklı duygularla final maçına çıktık"

Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu, altın madalya kazandıkları Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın ayrı bir hikayesini olduğunu belirterek, "Final maçını İsrail'e karşı oynadık. Farklı duygularla final maçına çıktık. Baştan sona üstün bir oyunla şampiyon olmak güzeldi. Bu yüzden ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Üst üste 3 kere altın madalya aldıklarını hatırlatan Karasu, "2016'da ilk kez takım olarak altın madalya kazandık. 2020'de de ünvanımızı koruduk. 3. defa üst üste altın madalyayı almamız bizim için ayrıca gurur verici." diye konuştu.

Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Rehyan Yılmaz, başından beri altın madalya kazanacaklarına inandıklarını belirterek, "Bütün takıma güveniyordum. Çektiğimiz acının sonucu bu olmalıydı. Dalgalanan bayrağımızı yere indirmemeliydik. Finalde İsrail'e karşı ayrı bir motivasyonla oynadık. Onları Paris'te yendikten sonra galibiyetimizi Gazze'deki çocuklarımıza, şehitlerimize ve Müslüman kardeşlerimize armağan etmiştim. Benim için çok anlamlı bir maç oldu." şeklinde konuştu.

Sevda Altunoluk: "Başarımızdan dolayı çok mutluyuz"

Organizasyonda gol kraliçesi olan Golbol Kadın Milli Takımı kaptanı Sevda Altunoluk ise çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Üçüncü kez altın madalyayı kazandık. Zirveye gelmek zordur. Zirvede kalmak da daha zordur. Çok çalıştık. Başarımızdan dolayı çok mutluyuz. Gol kraliçesi olup takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Bu duygunun tarifi yok. Final maçı öncesi ülkemizin bu altın madalyaya ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Biz İsrail maçına ayrı bir motivasyonla çıktık. Sonunda galip gelen taraf biz olduk. İstiklal Marşı'nı okuttuk ve Türkler olarak en iyisi olduğumuzu gösterdik." şeklinde görüş belirtti.

Altın madalyalı Öznur Cüre

Kadınlar makaralı yayda altın madalya kazanan Öznur Cüre ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Türk okçuluğuna 16 yıl sonra böyle değerli bir altın madalyayı kazanmak beni ve ekibimi çok gururlandırdı. İlk önce Avrupa şampiyonluğunu sonra da dünya şampiyonluğunu çok istemiştik. Paris'te de şampiyon olmayı amaçlamıştık. Bu üç ünvanı Mete Gazoz'dan sonra almak çok gurur vericiydi." diye konuştu.

Para okçulukta gümüş madalya kazanan Merve Nur Eroğlu, çok emek verdiklerini belirterek, "Orada olmayı hak ettik. Madalyayı da hak ettik. Şansımızı biz kendimiz yarattık. Çok mutlu ve gururluyuz. Daha da madalya kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Sadık Savaş: "İnanmış bir ekip ve sporcu grubu vardı"

Para okçulukta Merve Nur Eroğlu ile birlikte gümüş madalya kazanan Sadık Savaş ise, "Bu madalyayı kazandığımız için mutluyuz. Bu madalyayı Paris'te kazanmadık aslında. Burada yaptığımız antrenmanlarda kazandık bu madalyayı. İnanmış bir ekip ve sporcu grubu vardı. Arkamızda duran Türk halkına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Atıcılık branşında gümüş madalya kazanan Aysel Özgan da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Madalya almak için çok uğraştım. Çok mutlu ve huzurluyum. Madalya aldıktan sonra Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile konuştum. Onlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ayhan Yıldırım, Filistin, Türkiye, İsrail, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024'te Altın Madalya Gururu - Son Dakika

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