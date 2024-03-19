Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın basketboldaki grupları belli oldu.
Paris 2024 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen törenle gerçekleşti ve kadınlar ile erkeklerde gruplar belli oldu. Kura çekimi efsanevi ikili Penny Taylor ve Carmelo Anthony tarafından sunuldu. Seremonide Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in yanı sıra ulusal federasyonların temsilcileri de yer aldı.
Gruplar şu şekilde oluştu:
Kadınlar
A Grubu: Sırbistan, İspanya, Çin, Porto Riko
B Grubu: Kanada, Nijerya, Avustralya, Fransa
C Grubu: Almanya, ABD, Japonya, Belçika
Erkekler
A Grubu: Avustralya, Yunanistan'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, Kanada, İspanya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi
B Grubu: Fransa, Almanya, Japonya, Letonya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi
C Grubu: Sırbistan, Güney Sudan, Porto Riko'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, ABD
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol turnuvaları 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek. - İSTANBUL
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