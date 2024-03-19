Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda basketboldaki gruplar belirlendi. Kadınlar ve erkekler kategorisindeki gruplar, İsviçre'nin Mies kentinde gerçekleşen kura çekimi töreniyle belirlendi. Basketbol severler, 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu maçlara tanık olacaklar.

19.03.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın basketboldaki grupları belli oldu.

Paris 2024 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın kura çekimi İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen törenle gerçekleşti ve kadınlar ile erkeklerde gruplar belli oldu. Kura çekimi efsanevi ikili Penny Taylor ve Carmelo Anthony tarafından sunuldu. Seremonide Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in yanı sıra ulusal federasyonların temsilcileri de yer aldı.

Gruplar şu şekilde oluştu:

Kadınlar

A Grubu: Sırbistan, İspanya, Çin, Porto Riko

B Grubu: Kanada, Nijerya, Avustralya, Fransa

C Grubu: Almanya, ABD, Japonya, Belçika

Erkekler

A Grubu: Avustralya, Yunanistan'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, Kanada, İspanya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi

B Grubu: Fransa, Almanya, Japonya, Letonya'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi

C Grubu: Sırbistan, Güney Sudan, Porto Riko'daki Olimpiyat Elemeleri'nin galibi, ABD

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol turnuvaları 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Murat Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul’un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız
23:35 Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
23:16 Irak’ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
23:47 FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi
22:51 ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
20:45 Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
17:15 Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği’ne başvurmakta buldu Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği'ne başvurmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 00:42:11. #1.13#
SON DAKİKA: Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Grupları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement