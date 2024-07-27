2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı

Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdı.

Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin sporcuları, Sen Nehri'nde sağanak altında gerçekleştirilen törende teknelerle geçiş yaptı.

204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın yer alacağı olimpiyatlarda, ilk olarak kurucu ülke Yunanistan geçti. 36 kişiden oluşan Mülteci Olimpiyat Takımı'nın ikinci sırada yer aldığı geçit törenine, Fransızca alfabetik sıraya göre devam edildi.

Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktadaki Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca gerçekleştirilen geçit törenine Türkiye, 190. sırada çıktı.

Tunus ile aynı tekneyi paylaşan Türkiye'nin bayrağını olimpiyat şampiyonları milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Milli sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izleyenleri selamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise başantrenör Daniele Santarelli'nin isteği üzerine katılmadı.

Renkli gösterilerin yapıldığı törende ünlü isimler sahne aldı

Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 3 binden fazla dansçı, Sen Nehri kıyısında görkemli gösteriler yaptı.

Açılış seremonisi için hazırlanan senaryo beğeni topladı. Hazırlanan senaryoda Olimpiyat Meşalesi, bir takım zorlukların ardından Trocadero Meydanı'na getirildi.

Olimpiyat Meşalesi'nin Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Alexandre Köprüsü ve Eyfel Kulesi gibi Paris'in simge yapılarında gezdirildiği senaryoda Victor Hugo'nun "Sefiller" eseri ve Fransız Devrimi ile Fransa'nın "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" sloganını temsil eden "Marienne" gibi önemli kültürel değerlere vurgu yapıldı.

Senaryoda Fransa'nın ünlü isimlerinden Maurice Leblanc'ın roman karakteri Arsene Lupin, roman yazarı Colette, şarkıcı ve söz yazarı Barbara, akordeoncu Yvette Horner, tarihi figür Jeanne d'Arc, Nobel Ödülü'nü kazanan ilk kadın fizikçi ve kimyager Marie Curie, yazar Marcel Proust, Edmond Rostand tarafından kaleme alınan kurgusal karakter Cyrano de Bergerac, pandomim sanatçısı Marcel Marceau, ABD asıllı Fransız vatandaşı şarkıcı ve oyuncu Josephine Baker'a yer verildi. Ayrıca "Kırmızı Başlıklı Kız" ve "Üç Silahşörler" de senaryoda yer buldu.

Geçit töreninde Lady Gaga, Aya Nakamura, Marina Viotti, Gojira ve Celine Dion sahne aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreni, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Binlerce polis, asker, jandarma ve özel güvenliğin görev aldığı tören alanına girenler, birçok noktada aramaya tabi tutuldu.

Şehrin önemli noktaları trafiğe ve yaya geçişine kapatılırken, yalnızca yetkili araçlar bu yolları kullanabildi.

Kentin bu alanında ikamet eden vatandaşlar da kendilerine verilen özel karekod sistemiyle bölgeye giriş yapabildi.

Organizasyonda yaşanan aksaklıklar da dikkati çekti. Sağanak altında kontrol noktalarında uzun süre bekleyenler, duruma tepki gösterdi.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşandı

Sağanak altında gerçekleştirilen törende basın mensupları ile izleyiciler zor anlar yaşadı.

Trocadero Meydanı'nda oluşturulan üstü açık tribünde bulunan basın mensupları, yoğun yağış nedeniyle görevlerini yapmakta zorlandı.

Yağmurda ıslanan çok sayıda izleyici ile basın mensubu, tören alanını terk etmek zorunda kaldı.

Cezayir kafilesi, 1961'i unutmadı

Açılış töreninde Cezayir kafilesini taşıyan tekneden Sen Nehri'ne çiçek atıldı.

Kafile, 17 Ekim 1961'de Fransız polisi tarafından vurularak cesetleri Sen Nehri'ne atılan yüzlerce Cezayirli'yi andı.

Renkli kıyafetiyle dikkati çektiler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek bazı ülkeler, geçit törenindeki renkli kıyafetleriyle dikkati çekti.

Bu ülkeler kültürlerine özgü kıyafetler tercih ederken, özellikle Moğolistan, İrlanda Cumhuriyeti, Haiti, Güney Kore, Kenya ve Tayvan'ın giydiği kıyafetler ilgi gördü.

Filistin kafilesi de bayrak ve kefiyeleriyle öne çıktı.

Moulin Rouge ikinci kez kapılarını kapattı

Fransa'nın tarihi kabaresi Moulin Rouge, açılış töreninde yer almak için tarihinde ikinci kez kapılarını kapattı.

6 Ekim 1889 yılında faaliyetlerine başlayan kabare, ilk kez İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e özel gösteri yapmak için kapılarını kapatmıştı. Moulin Rougge törende yaptığı gösteriyle alkış aldı.

Finlandiya bayrağını Türk kökenli Sinem Kurtbay taşıdı

Finlandiya kafilesinde yer alan Türk asıllı yelken sporcusu Sinem Kurtbay, açılış töreninde Finlandiya bayrağını taşıdı.

Sinem Kurtbay'a, atıcılık branşında mücadele eden Eetu Kallioinen eşlik etti.

Öte yandan ABD'nin bayrağını yıldız basketbolcu LeBron James taşıdı.

Olimpiyat bayrağı Sen Nehri üzerinden getirildi

Olimpiyat bayrağı önce Sen Nehri üzerindeki lena Köprüsü'ne getirildi.

Daha sonra Fransız jandarma Florian Isser teslim aldığı bayrakla at üzerinden köprüyü geçerek Trocaredo Meydanı'na geldi. Ülkelerin bayraklarını taşıyan sporcular, at üstündeki Isser takip ederek meydandaki platforma çıktı.

Olimpiyat ateşini Teddy Riner ve Marie-Jose Perec yaktı

Törenin son bölümünde 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ateşi yakıldı.

Olimpiyat Meşalesi'ni eski Fransız futbolcu Zinedine Zidane, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, eski ABD'li atlet Carl Lewis, eski Fransız basketbolcu Tony Parker, eski Rumen cimnastikçi Nadia Comaneci, eski Fransız hentbolcu Nikola Karabatic, eski Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Jean-François Lamour, Fransız yüzücü Florent Manaudou, eski ABD'li tenisçi Serena Williams, eski Fransız tenisçi Amelie Mauresmo gibi isimler elden ele taşıyarak 1948 Londra Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 100 yaşındaki Fransız bisikletçi Charles Coste'ye teslim etti.

Daha sonra Fransız judocu Teddy Riner ile eski atlet Marie-Jose Perec tarafından olimpiyat ateşi yakıldı.

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