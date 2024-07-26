Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları başlıyor - Son Dakika
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Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları başlıyor

Paris\'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları başlıyor

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Açılış töreni, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Seine Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak. Törenle ilgili ayrıntılar bilinmezken, Celine Dion ve Lady Gaga gibi sanatçıların konser vermesi bekleniyor. Oyunlarda eşit sayıda erkek ve kadın sporcu yer alacak ve Rus sporcular tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak. Paris Olimpiyatları'nın 9 milyar euroya mal olması bekleniyor ve kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oyunlar için yeni tesisler inşa edilirken, tanınmış spor tesisleri ve tarihi mekanlar da müsabakalara ev sahipliği yapacak.

26.07.2024 06:53
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Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak.

Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 3,5 saat sürecek.

Olimpiyat oyunlarının açılış töreni, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Seine Nehri'ndeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak.

Açılış törenini 300 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Seine Nehri'nin törenin yapılacağı kısmı çevrilirken, bölgede yaşayanlar bir süredir evlerine karekod okutarak girebiliyor.

Törenle ilgili çok fazla ayrıntı bilinmiyor, ancak Celine Dion ve Lady Gaga gibi sanatçıların konser vermesi bekleniyor.

Paris Olimpiyatları'nda eşit sayıda erkek ve kadın sporcu yer alacak. Oyunlarda 206 delegasyondan 5250 kadın ve 5250 erkek sporcu mücadele edecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus sporcular tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak.

Oyunlar için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olimpiyat süresince Paris'te her an 5 bin polis, asker ve güvenlik devriye gezecek.

Organizasyon komitesinin tarihin en yeşil oyunları olmasını vaat ettiği Paris Olimpiyatları'nın 9 milyar euroya mal olması bekleniyor.

Oyunlar için biri su sporları merkezi ve biri de badminton ve ritmik jimnastik için iki yeni tesis inşa edildi.

Stade de France ve Fransa Açık'ın düzenlendiği Roland Garros gibi tanınmış spor tesisleri oyunlara ev sahipliği yapacak. Grand Palais ve Place de la Concorde gibi tarihi mekanlarda da müsabakalar yapılacak.

Resmi açılış töreninin bugün olmasına karşın, erkek rugby ile erkek ve kadın futbolu müsabakaları başlamıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları başlıyor - Son Dakika

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