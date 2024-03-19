Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek\'ten gündeme dair bomba yorumlar

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle görüşmesine yanıt veren Özbek, "Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik. Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik" dedi.
Hafta sonu yaşanan ve ülke gündemine bomba gibi düşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını da değerlendiren başkan, "Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı. Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim" dedi.
Fenerbahçe'nin ligden çekilme konusuna da değinen Özbek, "Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Özbek son olarak, "TFF'nin istifasını hala istiyor musunuz? Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu durum görüşülecek mi? sorusuna, "Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli" yanıtını verereksözlerini noktaladı.
Son Dakika › Spor › Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar - Son Dakika
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