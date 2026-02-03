Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor - Son Dakika
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor

03.02.2026 20:19  Güncelleme: 20:27
Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de iyi oynayan kulüplerin durdurulduğunu ve 2-3 takımlı döngü olduğunu söyledi. Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'ın davranışının normalleşmesi halinde raydan çıkılacağını belirten Durul, verilmesini istediği ceza konusunda ise Pascal Nouma örneğini verdi.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanın ardından basın açıklamasında bulundu.

RECEP DURUL'DAN SERT TEPKİ

Ağırlıklı olarak Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı hakem kararları ve Milan Skriniar'ın erkeklik organıyla tribünlere hareket çekmesi üzerinde duran Recep Durul, Türk futbolunun bu durumlardan temizlenmesi için ses yükseltmeye devam edeceklerini yineledi.

'SADECE DİSİPLİN CEZASI YETMEZ' DEDİ, NOUMA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Recep Durul, Milan Skriniar'a verilmesini istedikleri cezayla alakalı Beşiktaş Kulübünü ve zamanında Pascal Nouma'ya uygulanan yaptırımı örnek göstererek, "Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı harekette toplumsal tahrik var. Bizim toplumumuz bunu kaldırmaz. Pascal Nouma'nın daha önce yaptığı hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben sadece disiplin cezasının yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır ceza verilmeli. Yoksa yarın başkası yapacak. Bunu nasıl olur da normalleştirebiliriz. Normalleşirse raydan çıkmış oluruz. Fenerbahçe Kulübü de umuyorum gerekli hassasiyeti gösterecektir. Benim futbolcum yapsa direkt lisansını iptal ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Skriniar'ın yaptığı o hareket:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    veremezler başkan 47 11 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Türkiye federasyonu değil fenerasyon birliği 37 18 Yanıtla
  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    hiçbir şey olmaz 44 8 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    TFF başkanına ve hakemlere yaptı,ne yapsam kart göstermiyorsunuz.hadi şimdi de ceza vermeyinde göreyim diyor. 34 11 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    paskal la bu aynı değil, Kocaeli seyirsinin attıklarına karşılık reaksiyon göstermesi paskal boşalıcaktı az daha dursa 11 30 Yanıtla
