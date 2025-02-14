Pedalın Senfonisi Yayın Hayatına Başladı

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Pedalın Senfonisi programı, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle TRT Spor Yıldız ve tabii Spor'da yayınlanmaya başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle, TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü ekibi tarafından hazırlanan 'Pedalın Senfonisi' isimli özel program, bisiklet tutkunlarına ilham vererek sporun ritmini ekranlara yansıtmayı hedefliyor. Program, 15 günde 1 TRT Spor Yıldız ve tabii Spor'da yayınlanıyor. Sporun ötesinde bir yaşam biçimi olan bisikleti; spor, teknoloji, turizm ve kültür gibi farklı açılardan ele alan program, izleyicilere zengin ve ilgi çekici bir içerik sunuyor.

Her bölümünde farklı bir tema ile bisiklet dünyasından önemli konuları gündeme taşıyan Pedalın Senfonisi, alanında uzman konuklar ve ünlü sporcularla yapılan özel röportajlarla dikkat çekiyor. Bisikletin yaşam biçimi olarak nasıl bir kültür, teknoloji ve turizm unsuru olduğunu izleyicilerine keşfettirecek. Bisiklet dünyasının ilham verici yönlerini detaylı bir şekilde ele alacak olan program, izleyicilerine zengin ve ilgi çekici bir içerik sunuyor.

Her bölüm farklı bir tema, farklı bir heyecan

Programın her bölümü, bisiklet dünyasının farklı bir boyutunu ele alıyor. 27 Ocak'ta izleyicisiyle buluşan programın ilk bölümünde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile özel röportajı yer alırken, ikinci bölümde Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile bisiklet teknolojisi ve geleceği konuşuldu. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak 3. bölümde ise bisiklet ve turizm teması ile Antalya'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Tour of Pedalia 2025'in Antalya etabı ve bisiklet turizminin katkıları konuşulacak.

Bisiklet teknolojisinin en yeni ekipmanları, gelişen trendler ve profesyonel öneriler izleyicilerle paylaşılacak. Ayrıca, uluslararası yarışlardan taktik ve strateji detaylar ele alınacak. 'Nedir Köşesi' ile bisiklet dünyasına dair bilinmeyenler sunulacak, bisiklet tarihine yön veren isimler ve ilginç hikayeler izleyicilere aktarılacak. Türkiye'nin ve dünyanın en popüler bisiklet rotalarına dair bilgiler veren 'Bisiklet Dostu Şehirler' bölümü de yer alacak. Aylık bisiklet takvimi de izleyicileriyle paylaşılacak. - İSTANBUL