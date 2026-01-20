Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş\'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
20.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından tartışmalı hakem kararları ve pozisyonlar, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler tarafından değerlendirildi. Beşiktaş'ın penaltı itirazı ve Kayserispor'un elle oynama beklediği pozisyonlar gündem oldu. Hakemler, kararlar için farklı görüşler öne çıktı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından tartışmalı hakem kararları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR GÜNDEM OLDU

Müsabaka boyunca Kayserispor'un elle oynama ve penaltı beklediği pozisyonlar ile Beşiktaş'ın penaltı itirazı, maçın ardından en çok konuşulan anlar arasında yer aldı.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bahtiyar Birinci yaparken, dördüncü hakem olarak Melih Aldemir görev aldı. VAR hakemi olarak ise Cihan Aydın görev yaptı.

KAYSERİSPOR'UN ELLE OYNAMA BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban, oyuncunun kolunun doğal pozisyonda olduğunu ve kaçınma hareketi yaptığını belirterek elle oynama olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım, izlenen açılarda bir sorun görmediğini ve devam kararının doğru olduğunu söyledi. Bahattin Duran ise penaltının söz konusu olmadığını, Emirhan'ın el ve kol pozisyonunun doğal olduğunu vurguladı.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban, ilk temasın kafa ile olduğu kanaatinde olduğunu ve bu nedenle hakemin kararını doğru bulduğunu belirtti. Bülent Yıldırım, net bir temas verisi olmadığı için VAR'ın müdahale etmemesini doğru bulduğunu, ancak sahada olsaydı penaltı verebileceğini ifade etti. Bahattin Duran ise topun kafaya değil, doğal olmayan ele geldiğini savunarak pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Kayserispor, Beşiktaş, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    çüşşşş buz gibi penaltı beee. 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:15:19. #7.11#
SON DAKİKA: Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.