Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti

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Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler'in görev aldığı derbiyi eski hakemler değerlendirdi. İşte yorumlar....

PENALTI MI DEĞİL Mİ?

Dev derbiye damga vuran an ise Cenk Tosun'un 54. dakikada yerde kaldığı pozisyon oldu. Yıldız futbolcu penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verince tartışmalar da beraberinde geldi.

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Ünlü yorumcuların değerlendirmeleri şöyle;

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.

Ahmet Çakar: Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.

Erman Toroğlu: Bir çekme var ama Cenk Tosun'un düşüşü inandırıcı değil. Hakem bu penaltıyı verse biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım.