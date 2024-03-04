Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti - Son Dakika
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Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti

Beşiktaş-Galatasaray derbisine Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyon damga vurdu. Maçtan sonra pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcular ve eski hakemler Cenk'in yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti.

04.03.2024 08:59  Güncelleme: 09:04
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler'in görev aldığı derbiyi eski hakemler değerlendirdi. İşte yorumlar....

PENALTI MI DEĞİL Mİ?

Dev derbiye damga vuran an ise Cenk Tosun'un 54. dakikada yerde kaldığı pozisyon oldu. Yıldız futbolcu penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verince tartışmalar da beraberinde geldi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI FİKİRDE BİRLEŞTİ

Ünlü yorumcuların değerlendirmeleri şöyle;

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.

Ahmet Çakar: Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.

Erman Toroğlu: Bir çekme var ama Cenk Tosun'un düşüşü inandırıcı değil. Hakem bu penaltıyı verse biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım.

Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Cenk Tosun, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Gürhan TUNALI: Haram puanlarla şampiyonluk nereye kadar ey Türk Hakemleri???????? 156 91 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: VAR niye var? 119 31 Yanıtla
  • yıldıray küçük: Penaltımsı 79 45 Yanıtla
  • Cihana Alp: Gece nasıl uyuyor bu hakemler, Beşiktaş VAR hakemlerini savcılığa vermeli, 33 17 Yanıtla
  • Vahap Kirkor: Bütün hatalar gs lehine sonuçlanıyor. Çok ilginç. 27 17 Yanıtla
  • Alperen Umut: Babanız Galatasaray Herkes Haddini Bilecek 18 21 Yanıtla
  • Yunus Acar: Cenke fuol yapıldı kabul ama adam futbol değil oyunculuk yaptı sarıkart doğru 18 14 Yanıtla
  • Seyyidali Can: ceza sahası içinde binlerce böyle pozisyonlar oluyor neredeyse hiç birine veriliyor penaltı penaltı diyen hakemlerin hepside kendi zamanında penaltı vermemişlerdir 9 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: kardeşim GS lı oyuncu, Cenk'in topla oynama isteğini engelliyor mu? engelliyorsa, bunu "abartılı kendini bırakmış" demenin bir anlamı yok, bu penaltıdır, yoksa değildir... 5 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti - Son Dakika
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