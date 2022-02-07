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Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış! - Son Dakika

Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!

07.02.2022 15:08

Mısır kalecisi Gabaski, Senegal'le oynadıkları Afrika Uluslar Kupası finaline damga vurdu. Penaltı vuruşları için su şişesine kopya yerleştiren Gabaski, şişeyi sahada unuttu. Şişeyi bulan gazeteci, Gabaski'nin kopyalarını paylaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda 5 penaltı kurtaran Mısır'ın kalecisi Mohamed Gabalski, finaldeki penaltı atışlarında takımını kurtaramadı. Maçın başında Mane'nin penaltısın kurtaran Gabalski, uzatmalardan sonraki bölümde Senegal'i durduramadı.

Şeytanın aklına gelmez! Penaltı vuruşları için su şişesine kopya yerleştirdi

HER ŞEYİ YAZMIŞ

Penaltı atışları için su şişesine büyük bir çalışma yapan Gabalski, maçtan sonra yakayı ele verdi. Senegalli oyuncuların yaptığı vuruş köşeleri ve istatistiklerinin yer aldığı kağıtlar su şişesine işlendi.

YERDE BIRAKTI

Senegal'in penaltılarda kupayı almasıyla öfkelenen Gabalski, şişeyi de yerde bıraktı. Bir gazeteci Gabalski'nin bu çalışmasını sosyal medyadan paylaştı, dünya basınına düştü.

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Senegal, Afrika, Mısır, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış! - Son Dakika
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