Pendik'te Ahmet Çalık Spor Kompleksi kapılarını açtı

Pendik Belediyesi'nin 14'üncü spor kompleksi olan ve içerisinde fitness salonu, pilates salonu, minder sporları salonu ve basketbol salonunun yer aldığı Ahmet Çalık Spor Kompleksi kapılarını açtı. Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Türk Milli Takımı ve Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın isminin verildiği kompleksin açılışında Çalık'ın ailesi, duygusal anlar yaşadı.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile Albayrak Caddesi kesişiminde yapımı tamamlanan ve Pendik Belediyesi'nin 14'üncü spor kompleksi olan Ahmet Çalık Spor Kompleksi düzenlenen tören ile kapılarını açtı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in aldığı karar ile komplekse, geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden Türk Milli Takımı ve Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ahmet Çalık'ın ismi verilmişti. Toplam 2 bin 615 metrekarelik alana sahip spor kompleksi içerisinde fitness salonu, pilates salonu, minder sporları salonu ve basketbol salonu yer alıyor.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Ahmet Çalık'ın babası Ali Çalık ile annesi ve kardeşi de katıldı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği açılışta Çalık'ın ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Açılışta konuşan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, "Pendik dünya çapında sporcuları ile çok büyük başarılara imza atmış, nadide bir ilçemiz. Gençlerimiz fırsat verildiğinde sporun her alanında kendini geliştirmeye, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, "Spor bir insana nasıl bir kimlik ve karakter kazandırabilir dendiğinde, Ahmet kardeşimiz buna verilebilecek en güzel cevaplardan biri. Sadece Pendik'te benim de katıldığım 3'üncü ya da 4'üncü açılış programını yapıyoruz. Bunlar devam edecek. AK Parti hizmet üretmeye edecek" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ahmet kardeşimizin değerli ailesine çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir genç yetiştirmişsiniz ki, hakkında kim konuşsa 'güzel bir insandı' diyor" dedi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Ahmet Çalık'ın babası Ali Çalık, "Buraya kadar gelip teveccüh gösterdiniz. Haklarınızı helal edin. Rabb'im başarılarınızın devamını eylesin. Bu güzel eserlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Çok karakterli, spor camiasında sevilen ve başarılı bir kardeşimizdi"

Spor kompleksi hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Busenaz Sürmeneli kardeşimizin ismine bir spor kompleksi yapmıştık. Yine Mete Gazoz adına bir spor kompleksi yapmıştık. Bugün de yine bir spor kompleksimizi yaptık ama ismi çok anlamlı ve önemli bizim açımızdan; Ahmet Çalık kardeşimizin ismini vermeyi uygun bulduk. Ocak ayında kaybettiğimiz çok karakterli, spor camiasında sevilen ve başarılı bir kardeşimizdi. Bu vesileyle yatırımımızın anlamı bu noktada çok daha özel bir noktaya gelmiş oldu. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanı olacak ve voleybol, basketbol ve diğer spor etkinliklerinin yapılacağı bir tesisi, tatlı bir hüzünle bugün açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ahmet Çalık kardeşimizin annesi, erkek kardeşi ve babası da burada, akrabaları da burada. Onlara da bu anıyı beraber yaşatmak istedik. İstanbul ve Türkiye aslında genç bir nüfusu nüfusa sahip. Dolayısıyla Pendik de genç bir nüfusa sahip. Yirmi beş yaşın altında yaklaşık 220 bin tane genç var. ve bu bölgede de çok yoğun bir genç ve çocuk sayısı var. Dolayısıyla özellikle bu bölgeyi bu yüzden seçmiş olduk. Bizim bu tesisimiz 14. spor kompleksimiz. Daha önce üç tane spor kompleksi açmıştık. Önümüzde iki tane spor kompleksimiz var. Onların da inşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın enerjilerini atacağı, sporların yapabileceği bir ortamı, onları hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıyı ve üst yapıyı hazırlamak bizden. Burayı kullanmak, değerlendirmek, imkanlarından faydalanmak vatandaşımızdan" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL