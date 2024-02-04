Pendikspor, Adana Demirspor\'u 2-1 mağlup etti

STAT: Pendik
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Midtsjö (Dk. 77 Kappel), Gökcan Kaya, Diaby (Dk. 62 Welinton), Umut Nayir (Dk. 77 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 87 Murat Akça)
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev - İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Michut, Alioui (Dk. 67 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Barasi (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Aymbetov (Dk. 67 Nani)
GOLLER: Dk. 11 Diaby, Dk. 22 Umut Nayir (Pendikspor) - Dk. 90+10 Nani (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Halil Akbunar (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Rassoul, Umut Nayir (Pendikspor) – Michut (Adana Demirspor)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Pendikspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Diaby ve 22'nci dakikada Umut Nayir kaydetti. Adana Demirspor'un maçtaki tek golü 90+10'uncu dakikada Nani'den geldi.
11'inci dakikada Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor'un atağa çıkarken kaptırdığı topu rakip yarı sahanın ortalarında önüne alan Thiam, bekletmeden ceza sahasına hareketlenen Diaby'ye pasını çıkardı. Ceza sahasına hafif sol çaprazdan giren Diaby'nin dar açıdan yerden düzgün vuruşunda top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.
22'nci dakikada Pendikspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan hızlı taç atışının ardından ceza sahası sağ çizgisi yakınlarında Thiam, topukla pasını Umut Nayir'e aktarmak istedi. Umut Nayir'e ve savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak ceza sahası ön çizgisine yakın noktada yeniden Umut'un önünde kaldı. Umut Nayir'in köşeye düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
30'uncu dakikada ceza yayı üzerinden Michut'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
34'üncü dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Sol taraftan Alioui'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
45+3'üncü dakikada Pendikspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thiam, Semih Güler ve kaleci Magomedaliev'i çalımladıktan sonra şutunu çekmek istedi ancak açısını kaybetti. Topu ayağında tutan Thiam pasını penaltı noktası civarındaki Halil Akbunar'a çıkarırken Halil'in müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Pendikspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
72'nci dakikada Pendikspor, 10 kişi kaldı. Halil Akbunar, orta sahada ayağından açtıktan sonra topa tekrar hamle yapmak istedi. Araya giren Tayfun Aydoğan'a sert müdahalede bulunan Halil, hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
86'ncı dakikada hızlı kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Kappel'in şutunda kaleci Magomedaliev meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90'ıncı dakikada Adana Demirspor'da İsmail, sağ kanattan taşıdığı topla son çizgiye inip ortasını altıpas önünde bulunan Ozan'a çıkardı. Ozan'ın topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat son anda meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
90+10'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Rakip yarı sahanın ortalarından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktasının soluna doğru gelen ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Nani'nin şutunda meşin yuvarlak direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
Pendikspor, maçı 2-1 kazandı.
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