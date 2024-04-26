Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü oynanacak olan Pendikspor- Kayserispor maçının hakeminin değiştiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır" denildi. - İSTANBUL