Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti - Son Dakika
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Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Pendikspor-Kayserispor maçının hakeminin değiştiğini duyurdu. Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Zorbay Küçük maçın hakemi olarak atandı.

26.04.2024 21:23
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü oynanacak olan Pendikspor- Kayserispor maçının hakeminin değiştiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti - Son Dakika

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