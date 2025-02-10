Pendikspor, Samu Saiz'i Kiraladı - Son Dakika
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Pendikspor, Samu Saiz'i Kiraladı

Pendikspor, Samu Saiz\'i Kiraladı

Pendikspor, Eyüpspor'dan Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

10.02.2025 16:14
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Pendikspor, Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki futbolcu Samu Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'da forma giyen İspanyol futbolcu Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samuel Saiz Alonso, Pendikspor'umuzda! Pendikspor'umuz, Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Samu Saiz" ifadelerine yer verdi.

Kariyerinde Süper Lig'den Sivasspor ve Eyüpspor'un yanı sıra Huesca, Leeds United ve Girona formaları da giyen İspanyol futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 16 maçta şans bulurken, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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