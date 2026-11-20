Pendikspor Teknik Direktörü Murat Şahin, A Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı Sergen Yalçın'a destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekibinin 50 yaşındaki teknik adamı, kulübün Pendik'te bulunan tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şahin, ligde iyi bir konumda olmadıklarını belirterek, "Bizim işimizde hep meydan okuma var. Pendikspor'a gelmeden önce başkan ve yöneticilerle yaptığım görüşmelerde onların bakış açısı çok hoşuma gitti. Uzun vadeli yatırımlar yapabileceğimiz, oyuncu kazandırabileceğimiz durumların olabileceği bir yer olarak gördüğüm için burayı tercih ettim. Bizim burada amacımız Pendikspor'u olduğu yerden bir an önce çıkartıp başka hedeflere koşabilir miyiz onun planlamasını yapmak. Amacımız ilk yarıyı oynayacağımız maçlarda maksimum puan alarak iyi yerlerde bitirip ikinci yarı planına geçmek. Buradaki eksikleri görüp milli araya girmemiz bizim için önemliydi." diye konuştu.

Gerçekçi hedef olarak Pendikspor'u ligde tutmak istediklerini vurgulayan tecrübeli teknik direktör, "Kısa vadeli hedefimiz Pendikspor'u yukarı sıralara taşımak. Her teknik direktörün hayalleri var. Bizim de var. Buna ulaşabilmeniz için nerede çalışıyorsanız çalışın, başarılı olmak zorundasınız. Hiçbir şey yapmadan 'Ben Beşiktaş'ı çalıştırmak istiyorum, A Milli Takım'ı çalıştırmak istiyorum' çok doğru cümleler olmaz. Ben de nerede çalışırsam çalışayım her zaman maksimum seviyede başarılı olmak istiyorum. Ekibimle çok uğraşıyoruz. Hedeflerimiz olur olmaz artık onu nasibimizde varsa göreceğiz." dedi.

1. Lig'de hafta sonu oynanacak Manisa FK maçına ilişkin de konuşan Murat Şahin, "Tamamen hazır durumdayız. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Sonuçta futbol 11'e 11 oynanan bir oyun ve yerlerine oynayacak oyuncularımız da var. İyi hazırlanıyoruz. Çünkü İstanbulspor maçı üzüldüğümüz bir maçtı. Unutmak, ders çıkartmak zorundayız, yenisiyle telafi etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, 1. Lig'i zor gösteren sebeplerden birinin her takımın birbirini yenebilmesi olarak işaret etti.

"Sergen hocaya biraz zaman vermek gerekiyor"

İstanbul ekibinin teknik direktörü, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın eleştirilip veya övüleceği yerin 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki sonuçlara bağlı olması gerektiğini aktardı.

Hatalar olduğunda teknik adamların eleştirilmesinin normal olduğunu anlatan Şahin, "Her şeyi uçta yaşıyoruz. Sergen hocanın karşısına çıkabilecek en büyük sorunlardan bir tanesi televizyonculuk döneminde yaptığı şeylerden dolayı eleştiriler daha sert oluyor. Oralara bakmamak lazım çünkü artık A Milli Takım'ın teknik direktörü. Hatalar olduğunda tabii ki eleştireceksiniz. Sergen hocaya yapılan eleştiriler daha çok geçmişinde, oyunculuğunda yaptığı şeylere kadar gidiyor. Çok doğru değil. Oyuncu seçimini, taktiğini eleştirebilirsiniz ama Sergen hoca olduğunda biraz daha farklı eleştirilere maruz kalıyor. Biraz zaman vermek gerekiyor. Mentalitenizi, oyun bilginizi oyunculara aktarmak öyle 3 günde, 5 günde olacak işler değil. Belli bir antrenman pratiği, teori, oyuncularla vakit geçirmeniz lazım. Sergen hocanın eleştirilip veya övüleceği yerin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki sonuçlarla olması gerektiğini düşünüyorum. Sergen hocanın A Milli Takım'da başarılı olacağını düşünüyorum. Ona çok uygun bir yer oldu. Doğru oyuncu seçimleriyle, doğru oyun planıyla, doğru bir motivasyonla Avrupa Şampiyonası elemeleriyle birlikte başarılı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Şahin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"A Milli Takım, Sergen hocanın hayallerinden bir tanesiydi. Çok uzun süre hem takım arkadaşlığı hem de kendisinin yardımcılığını yaptım. İyi şeyler yaptık. Gittiğimiz kulüplerde de iz bıraktığımızı düşünüyorum. Bundan sonra Sergen hocanın işi kolay değil. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan oyuncularımız var. Herkes 'Santrforumuz var mı yok mu?' Buna odaklanıyor. Futbol artık öyle bir şey değil. Kolektif oynanan bir oyun. Milli takım, kulüp değil, uzun vadeli konuşmak zorunda. Ülkemiz, Dünya Kupası'ndan sonra ciddi bir hayal kırıklığına uğradı. Beklentilerimiz var, bizler de umutluyuz. Önemli, genç, dinamik, iyi oyuncularımız var ama biz başarıyı da başarısızlığı da o kadar çok uçta yaşıyoruz ki... Gelecek sıkıntılarda takımın motivasyonu bitiyor. Milli takım sürekli antrenman yaptığınız veya transfer yapabileceğiniz bir yer değil. Yetiştirdiğiniz ve önemli kulüplerde oynayan oyuncularla bir oyun planı kurarak, onların motivasyonunu yüksek seviyede tutarak bunu yapabilirsiniz. A Milli Takım hepimizin takımı. Mücadelesini bu şekilde vermeli."

"Hiç kimse birbirine güvenmiyor"

Murat Şahin, Türk futbol ikliminde kimsenin birbirine güvenmediğinin altını çizdi.

"Ülkemizde hakem konusunda en büyük sorunlardan bir tanesi güven." diyen Şahin, şöyle konuştu:

"Hiç kimse birbirine güvenmiyor. Hata yapmakta bir sorun yok. Antrenörler, oyuncular, yöneticiler hata yapıyor, hakemlerin de o hakkı var. Ancak bu kadar kaosun ortaya çıkmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi ne yazık ki kimse kimseye güvenmiyor. Çünkü camialar var, büyük taraftar grupları var. Kendi takımlarını korumak adına yapılan, aslında belki de yapılmaması gereken hamleler oluyor. Bunlar da iyice işi biraz kaosa sürüklüyor. Hakemlerimiz çok mu iyi derseniz, değiller. Onların da gelişmesi gerekiyor. Bizler nasıl dört dörtlük değilsek onlar da değil. Bunu kabullenip biraz kendilerini geliştirmeleri lazım. Güven sorunu nasıl geçer derseniz çok kolay değil. Çünkü ben 30-35 yıldır bu işin içindeyim. Bu hakem tartışması hiç bitmedi, hiçbir zaman da bitmeyecek. İnsanların birbirlerine güvenmesi gerekiyor. Birilerinin de o güveni boşa harcamayıp bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyor. VAR olayından sonra sıkıntılar aslında ikiye katlandı. Çünkü hem saha hakemi tartışılıyor, bu sefer bir de VAR devreye girdi."

Tartışmalara yabancı VAR hakemlerinin çözüm olmadığını ifade eden Şahin, "Bu sefer de seviyesi düşük liglerden geliyorlar tartışması başladı. Bu tartışma dünya futbolunda da var. Camiaların hepsinin şampiyonluk hedefleri olduğu için yapılan en ufak hatada birbirine giriyor. Maçlardan sonra anlık olarak insanlar galeyana gelebiliyor. Bu da çığ gibi büyüyor." diye konuştu.

"Başarısızlığı da kabul etmemiz lazım"

Murat Şahin, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptığı döneme ilişkin de açıklamalar yaptı.

Pandemi dönemini "enteresan bir dönem" olarak betimleyen Şahin, "Seyircinin olmadığı, devamlı testlerle, COVID olan oyuncularla, hocalarla, çok karmaşalı bir durumdu. İnşallah bir daha ülkemiz ve dünyamız bunu yaşamaz. Sürekli ara verilip antrenmanların artık bireysele döndüğü, grup grup yapıldığı çok değişik bir ortamdı. En önemlisi seyircinin olmadığı bir ortamdı. Maç kazandığınızda o atmosferi yaşayamadık. Hatta İzmir'de şampiyonluk günü, şampiyon olmuşuz, çok yaşayamadık. Çünkü seyirciler için oynuyoruz. Birilerinin izlemesi gerekiyor, birilerinin yaptığınız işi takdir etmesi, alkışlaması gerekiyor." ifadelerini dile getirdi.

Beşiktaş ile elde edilen 2020-2021'deki şampiyonluğunun ardından sonraki sezona ilişkin öz eleştiri yapan Şahin, "O sezonun ardından bir değişim yaşandı. Bizim kısıtlı oyuncu grubumuz vardı ama o sezon her bölgenin iyi oyuncuları vardı ve o sene gerçekten inanılmaz performans verdiler. Aslında daha önce de işi bitirebilirdik. Averaja kalmadan da bitirebilirdik ama maçlar kolay olmuyor. Önceki sezonda ne kadar başarılıysak kabul ettiysek sonraki sezonda (2021-2022) başarısızlığı da kabul etmemiz lazım. Demek ki bir şeyleri yanlış yaptık." dedi.

Türk futbolunda yatırımların karşılığının alınmadığını vurgulayan Murat Şahin, "Biz o kadar yatırım yapıyoruz, bir tane UEFA kupamız var. Dünya Kupası'na 3 kere katılmışız ama kötü bir sonuçta inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sanki her sene katıldığımız veya her sene başarılı olduğumuz organizasyonlar... Bunlardan biraz vazgeçip artık planı buralarda sürdürülebilir yapılar kurmalıyız." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.