Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını resmen ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

KULÜP AÇIKLMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzü üst üste iki sezon şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda anlaşılmıştır. Osman Özköylü'ye Pendikspor'umuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"BU TAKIM BENİM ÇOCUĞUM"

Özköylü, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor karşısında aldıkları 3-2'lik mağlubiyetin ardından, "Pendikspor'u bırakmam! Bu takım benim çocuğum. Çocuğumu terk etmem. Bu kadar kolay bırakmayacağım. İstifa ihtimali görmüyorum. Bu yola beraber çıktık ve devam edeceğiz" demişti.

GÜNDEMDEKİ İSİM FATİH TEKKE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'dan ayrılan teknik adam Fatih Tekke ile görüşme yapacak.