UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola,takımının son durumu hakkında konuştu.
Pep Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu hakkında konuştu ve Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum." dedi.
Diğer eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Son Dakika › Spor › Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)