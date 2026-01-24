Pep Guardiola: Galatasaray maçında oynayamayacak - Son Dakika
Spor

24.01.2026 17:28
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, sakat oyuncuların durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola, Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun durumunun belirsiz olduğunu ve Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Ayrıca Nico Gonzalez'in durumunun da şüpheli olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola,takımının son durumu hakkında konuştu.

"SAVINHO'NUN DURUMU HALA BELİRSİZ"

Pep Guardiola, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların durumu hakkında konuştu ve Brezilyalı futbolcusu Savinho'nun Galatasaray maçında forma giymesini beklemediğini ifade etti. Guardiola, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı iki ya da üç hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum." dedi.

"NICO GONZALEZ'İN DURUMU DA ŞÜPHELİ"

Diğer eksiklere de değinen deneyimli teknik adam, "Nico Gonzalez'in Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsarayım için farketmez saplar geçeriz 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:11
