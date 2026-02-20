Pereira: Fenerbahçe'yi kalbimde taşıyorum

NOTTINGHAM Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Özgüvenli ve akıllı oynadık. Burada oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren mesaj vermemiz gerekiyordu. Takımı ve taraftarı iyi biliyorum. Takımıma herkese bir mesaj verin ve tutkunuz olduğunu gösterin dedim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Nottingham Forest deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Vitor Pereira, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Takımın başına sadece 3 gün önce geçtiğini hatırlatan Portekizli teknik adam, "Oyuncularım ve taraftarlarımız için çok mutluyum. Bu galibiyet teknik direktörün değil, oyuncuların ve taraftarların galibiyetiydi. Takımın başına sadece 3 gün önce geldim. Bu maç takımdaki kaliteyle kazanıldı. Özellikle ilk yarıda oyuncularım kalitelerini gösterdiler. Bu oyuncu ekibini analiz ettikten sonra işi kabuk ettik. Oyunculara ve kulübe inandım. Bu güvenle alakalı bir şey. Takımdan istediğim mental olarak hazır olmalarıydı. İlk dakikadan itibaren taraftara bir mesaj göndermeliydik. Şu an sadece ilk yarıyı oynadık. Bir sonraki maç da zor olacak. Taktikten ziyade mental olarak hazır olmalıyız" diye konuştu.

'HER ZAMAN AYNI KADROYLA OYNAYAMAYIZ'

Sıkışık takvimde bütün oyuncuların hazır olması gerektiğini belirten Pereira, "Sıkışık takvimde bir sonraki maçımız da önemli tabii ki. Oyunculara vermek istediğim mesaj herkesin hazır olması gerektiğiydi. Her zaman aynı kadroyla, aynı oyuncularla oynayamayız. Sınırda olan oyuncular da vardı. Onları çıkarttık" ifadelerini kullandı.

'BURADA OYNAMAK İÇİN CESUR OLMANIZ GEREKİR'

Fenerbahçe ile deplasmanda oynamak için cesur olunması gerektiğine dikkat çeken 57 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Ben kendi takımım hakkında konuşabilirim. Özgüvenli ve akıllı oynadık. Burada oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren mesaj vermemiz gerekiyordu. Takımı ve taraftarı iyi biliyorum. Takımıma herkese bir mesaj verin, tutkunuz olduğunu gösterin dedim. Fenerbahçe'yi ve taraftarları kalbimde taşıyorum. Benim için özeldi. Bu duyguların karmaşasıydı. Şimdi tarihi bir kulübü temsil ediyorum. Bugün taraftarımız ve oyuncularımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

'BURADAYKEN KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Bir gün Fenerbahçe'ye yeniden dönmek isteyip, istemeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Pereira, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben şu an Premier Lig'deyim. Dünyadaki en iyi lig. Tabii ki bilemezsiniz. Ben buradayken kendimi bir aile gibi, Türk gibi hissediyordum. Aynı tutku ve ateş bende de vardı. Ben tıpkı Türkler gibi çılgındım. Bu yüzden hala çok arkadaşım var. Bu insanları kalbimde taşıyorum."